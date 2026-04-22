- L’opération ne devrait pas commencer avant la fin de la guerre, ont indiqué des responsables de la défense au Congrès, prolongeant ainsi l’impact économique du conflit

Pentagone : le déminage du détroit d’Ormuz pourrait prendre jusqu’à six mois, selon un rapport - L’opération ne devrait pas commencer avant la fin de la guerre, ont indiqué des responsables de la défense au Congrès, prolongeant ainsi l’impact économique du conflit

AA/Istanbul/Yasin Gungor

Le déminage du détroit d’Ormuz pourrait prendre jusqu’à six mois et ne commencerait pas avant la fin officielle de la guerre entre les États-Unis et l’Iran, rapporte le Washington Post, citant des responsables informés d’un briefing classifié du Pentagone au Congrès.

Les parlementaires ont été informés que l’Iran aurait posé 20 mines ou plus dans et autour du détroit, certaines pouvant être déployées à distance via GPS, rendant leur détection plus difficile.

Cette évaluation a suscité la frustration des élus démocrates et républicains, car elle suggère que l’impact économique du conflit, notamment sur les prix du pétrole et de l’essence, pourrait se prolonger dans l’année.

Le débat sur la présence de mines dans le détroit d’Hormuz n’est pas nouveau. Donald Trump a affirmé que l’Iran avait retiré ou était en train de retirer ces mines, et que la plupart des « poseurs de mines » iraniens avaient été détruits lors de frappes américaines.

L’Iran dément toute pose de mines et dénonce une propagande américaine, bien que des médias iraniens aient rapporté que les Gardiens de la Révolution auraient diffusé des cartes de passage sécurisé dans la zone.

Les premières informations sur un minage iranien dans le détroit sont apparues début mars, des responsables américains évoquant ensuite l’usage de petites embarcations après la destruction de navires plus importants.

Le Pentagone n’a pas répondu aux questions du Washington Post, le commandement central américain a refusé de commenter et la Maison Blanche a renvoyé les questions au Pentagone.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir