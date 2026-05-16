Paris : six interpellations après le déploiement d'un drapeau palestinien sur la tour Eiffel pour commémorer la Nakba

Six militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont été interpellés, vendredi en fin d'après-midi à Paris, après avoir déployé un drapeau palestinien sur la tour Eiffel. Cette action visait à marquer l'anniversaire de la « Nakba » dans le contexte de la guerre à Gaza, a-t-on appris de sources policières et auprès de l'organisation.

Les faits se sont déroulés vers 17 heures (heure locale). Selon les éléments confirmés par les forces de l'ordre, les individus ont accédé au toit de la brasserie Madame, située au premier étage du monument, pour y suspendre un drapeau palestinien mesurant quatre mètres sur trois.

À la suite de cette intervention, les six personnes ont été interpellées pour « intrusion non autorisée dans un site classé et mise en danger de la vie d'autrui », rapporte la presse locale.

Sur ses réseaux sociaux, Extinction Rebellion a précisé les motivations de cette action à l'aide de plusieurs visuels. Le mouvement y relie directement son engagement écologique à la cause palestinienne, indiquant que « lutter pour la défense du vivant, c'est nécessairement prendre part aux luttes antiracistes, décoloniales, [et] antifascistes ».

Dans ses publications, le groupe explique ne pas pouvoir « rester inactif.ves face au génocide en cours en Palestine ». Il ajoute qu'il n'y a « pas de lutte écologique possible si "nous", humanité, ne sommes pas capables de lutter contre l'abomination des massacres en cours à Gaza ». Enfin, l'organisation rappelle dans ses messages que la Nakba correspond, selon elle, à l'exil forcé des « trois quarts de la population palestinienne » en 1948.

Les Palestiniens commémorent le 15 mai la « Nakba » (« Grande Catastrophe »), qui a suivi la déclaration d'indépendance d'Israël le 14 mai 1948 et le déplacement forcé des Palestiniens de leurs foyers. Durant la Nakba, Israël a expulsé près d'un million de Palestiniens de leurs terres et détruit 675 villes et villages palestiniens. Plus de 70 massacres ont été perpétrés par des milices sionistes, tuant plus de 15 000 Palestiniens.

Alors qu'Israël poursuit ce que les Palestiniens et des groupes de défense des droits humains qualifient de génocide à Gaza, les forces israéliennes ont également intensifié les raids, les violences et la répression contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.