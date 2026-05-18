Le second tour de l’élection présidentielle est prévu le 7 juin

Pérou : Keiko Fujimori et Roberto Sanchez qualifiés pour le second tour de la présidentielle Le second tour de l’élection présidentielle est prévu le 7 juin

Le Jury national des élections (JNE) a officiellement confirmé dimanche la qualification de Keiko Fujimori et de Roberto Sanchez pour le second tour de l’élection présidentielle prévu le 7 juin au Pérou.

Plus d’un mois après le premier tour du 12 avril, marqué par un dépouillement long et contesté, le président du JNE, Roberto Burneo, a annoncé les résultats officiels lors d’une conférence de presse.

Selon les résultats définitifs, Keiko Fujimori, candidate de droite populiste et fille de l’ancien président Alberto Fujimori, est arrivée en tête avec 17,1 % des suffrages, contre 12 % pour Roberto Sanchez, candidat de gauche.

L’ancien maire ultraconservateur de Lima, Rafael Lopez Aliaga, arrivé troisième avec 11,9 % des voix, a été éliminé avec un écart de 21 209 voix.

Âgée de 50 ans, Keiko Fujimori tentera pour la quatrième fois d’accéder à la présidence.

De son côté, Roberto Sanchez, 57 ans, participe pour la première fois à une présidentielle. Lors d’un rassemblement à Lima, il a dénoncé « la mafia corrompue qui gouverne aujourd’hui le Pérou » et appelé à mettre fin au « fujimorisme ».