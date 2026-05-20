Le président chinois reçoit son homologue russe Vladimir Poutine à Pékin et dénonce la montée de « l’unilatéralisme », tout en appelant à l’arrêt immédiat des hostilités au Moyen-Orient, à un « tournant critique »

Pékin et Moscou doivent construire un système de gouvernance mondiale « juste et raisonnable », déclare Xi à Poutine Le président chinois reçoit son homologue russe Vladimir Poutine à Pékin et dénonce la montée de « l’unilatéralisme », tout en appelant à l’arrêt immédiat des hostilités au Moyen-Orient, à un « tournant critique »

Le président chinois Xi Jinping a appelé mercredi à adopter une « perspective stratégique et de long terme » avec la Russie afin de contribuer à bâtir un système de gouvernance mondiale « plus juste et plus raisonnable », lors d’une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Pékin.

La situation internationale actuelle est « mouvante et turbulente », avec une résurgence de « l’unilatéralisme et de l’hégémonisme », mais la paix, le développement et la coopération « demeurent l’aspiration des peuples et la tendance dominante de notre époque », a déclaré Xi Jinping dans son discours d’ouverture au Grand Palais du Peuple, selon l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Le dirigeant chinois a également plaidé pour une coordination stratégique globale sino-russe « de plus haute qualité » afin de soutenir le développement et le renouveau des deux pays.

Les relations entre la Chine et la Russie se sont continuellement renforcées grâce à une confiance politique accrue, une coopération stratégique élargie, le développement des liens dans divers secteurs et des efforts conjoints visant à défendre l’équité et la justice internationales, a-t-il ajouté.

Concernant le Moyen-Orient, Xi Jinping a estimé qu’une cessation complète des hostilités constituait « une urgence absolue », jugeant qu’une reprise des combats serait « encore moins acceptable » et soulignant que le maintien des négociations était « d’une importance capitale ».

Le président chinois a indiqué que la région se trouvait à un « moment critique entre guerre et paix », estimant qu’une fin rapide du conflit contribuerait à limiter les perturbations des approvisionnements énergétiques et à préserver le bon fonctionnement des chaînes industrielles et logistiques.

Vladimir Poutine a entamé mardi une visite de deux jours en Chine, quelques jours seulement après le déplacement de trois jours du président américain Donald Trump, au cours duquel il s’était entretenu avec Xi Jinping.

Cette visite coïncide avec le 25e anniversaire du Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre les deux pays. Le traité d’amitié sino-russe avait été signé en 2001 par l’ancien président chinois Jiang Zemin et Vladimir Poutine.

La prolongation de ce traité a également été approuvée mercredi.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore