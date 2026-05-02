- « La plus grande menace pour la communauté transatlantique ne vient pas de ses ennemis extérieurs, mais de la désintégration en cours de notre alliance », déclare le PM Tusk

OTAN : la Pologne dénonce la « désintégration en cours » de l’alliance, une « tendance désastreuse » - « La plus grande menace pour la communauté transatlantique ne vient pas de ses ennemis extérieurs, mais de la désintégration en cours de notre alliance », déclare le PM Tusk

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a dénoncé samedi la « désintégration en cours de notre alliance », qualifiant la situation de « tendance désastreuse », dans un contexte de profondes divergences au sein de l’OTAN concernant la guerre américano-israélienne au point mort contre l’Iran.

« La plus grande menace pour la communauté transatlantique ne vient pas de ses ennemis extérieurs, mais de la désintégration en cours de notre alliance. Nous devons tous faire le nécessaire pour inverser cette tendance désastreuse », a écrit Donald Tusk sur la plateforme sociale américaine X.

Les déclarations du chef du gouvernement polonais interviennent quelques heures après que États-Unis ont annoncé leur décision de retirer environ 5 000 soldats d’Allemagne.

Plus tôt dans la semaine, le président Donald Trump a indiqué que son administration évaluait une possible réduction de sa présence militaire en Allemagne, après que le chancelier Friedrich Merz a critiqué les États-Unis pour leur absence de stratégie de sortie dans la guerre en Iran, affirmant que les Américains étaient « humiliés » par le régime iranien lors des négociations.

Par ailleurs, Donald Trump a également exprimé son mécontentement à l’égard de l’Italie et de l’Espagne, déclarant qu’il « retirera probablement » les forces américaines de ces pays. Il a affirmé que lorsque les États-Unis « avaient besoin d’eux, ils n’étaient pas là », en référence à la guerre contre l’Iran, ajoutant : « Nous devons nous en souvenir. »



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba