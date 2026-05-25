ONU : le chef de la diplomatie iranienne absent d’une réunion du Conseil de sécurité

L’Iran a annoncé ce lundi que son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ne participerait pas à une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies prévue mardi, en raison d’un problème lié à l’obtention d’un visa américain.

« Nous avons rencontré un problème lié au visa américain », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqaei, cité par l’agence officielle IRNA.

La réunion doit être organisée par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran.

Placée sous le thème « Préserver les buts et principes de la Charte des Nations unies et renforcer le système international centré sur l’ONU », cette rencontre intervient alors qu’un cessez-le-feu fragile continue de tenir entre Washington et Téhéran.

Selon les informations communiquées, cette trêve, obtenue par une médiation du Pakistan le 8 avril, a permis de suspendre les affrontements déclenchés le 28 février après des frappes militaires menées contre Téhéran par Israël et les États-Unis.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy