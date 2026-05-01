Antonio Guterres réitère qu’« une solution politique viable » doit reposer sur une cessation immédiate des violences

ONU: Guterres appelle à la libération des détenus et à la reprise du dialogue au Myanmar Antonio Guterres réitère qu’« une solution politique viable » doit reposer sur une cessation immédiate des violences

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi à la libération « rapide et inconditionnelle » de toutes les personnes détenues « arbitrairement » au Myanmar, a indiqué son porte-parole adjoint.

« Le Secrétaire général a pris note du transfert de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi vers une résidence désignée. Le Secrétaire général appelle à la libération rapide et inconditionnelle de toutes les personnes détenues arbitrairement, comme étape fondamentale vers des conditions propices à un processus politique crédible », a déclaré Farhan Haq dans un communiqué.

Haq a précisé qu’Antonio Guterres réitère qu’« une solution politique viable » doit reposer sur une cessation immédiate des violences et sur un engagement sincère en faveur d’un dialogue inclusif.

Antonio Guterres a également souligné le rôle des partenaires régionaux et internationaux, en particulier de Association of Southeast Asian Nations, dans le soutien aux efforts visant à une résolution pacifique, a-t-il ajouté.

Le Myanmar demeure plongé dans une crise politique depuis le coup d’État militaire de 2021, lorsque l’armée a pris le pouvoir et arrêté les dirigeants civils, déclenchant des manifestations massives et un conflit persistant à travers le pays.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani