- Pays d’Asie occidentale situé au sud-est de la péninsule Arabique, Oman s’étend sur une superficie de 309 500 kilomètres carrés et dispose de plus de 3 160 kilomètres de côtes, du détroit d’Ormuz jusqu’à la frontière yéménite

Oman maintient sa stabilité politique et économique au Moyen-Orient grâce à sa position stratégique - Pays d’Asie occidentale situé au sud-est de la péninsule Arabique, Oman s’étend sur une superficie de 309 500 kilomètres carrés et dispose de plus de 3 160 kilomètres de côtes, du détroit d’Ormuz jusqu’à la frontière yéménite

AA/Istanbul/MAHMUT GELDİ

Situé à la fois sur le détroit d’Ormuz, qu’il partage avec l’Iran, et à la frontière du Yémen en proie à une crise prolongée, le sultanat d’Oman se distingue par sa stabilité politique et économique dans une région marquée par les tensions.

Pays d’Asie occidentale situé au sud-est de la péninsule Arabique, Oman s’étend sur une superficie de 309 500 kilomètres carrés et dispose de plus de 3 160 kilomètres de côtes, du détroit d’Ormuz jusqu’à la frontière yéménite.

En plus de partager ce passage maritime stratégique, l’un des plus importants pour le commerce mondial, avec l’Iran, Oman possède des frontières terrestres avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au nord, ainsi qu’avec le Yémen à l’ouest.

Avec une exportation quotidienne d’environ un million de barils de pétrole et une population proche de 5 millions d’habitants, le sultanat figure parmi les pays relativement stables du Moyen-Orient sur les plans politique et économique.

Moins influent économiquement que des géants régionaux comme l’Arabie saoudite ou d’autres membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Oman privilégie néanmoins son positionnement stratégique au niveau du détroit d’Ormuz et sa proximité avec le Yémen pour jouer un rôle de médiateur dans les crises régionales.

- L’importance stratégique d’Oman dans le Golfe

Le sultanat d’Oman, bien que classé comme une puissance intermédiaire aux capacités militaires limitées, tire une importance stratégique majeure de sa position géographique au Moyen-Orient.

Le pays exerce, aux côtés de l’Iran, un contrôle sur le détroit d’Ormuz, l’un des passages maritimes les plus cruciaux au monde, par lequel transite une part essentielle des exportations énergétiques mondiales.

Grâce à cette position, Oman dispose d’une capacité de surveillance du détroit et d’influence sur le trafic maritime. Son rôle devient d’autant plus déterminant dans tout scénario lié à la sécurité du Golfe ou à la liberté de navigation dans cette voie stratégique.

Par ailleurs, en raison de sa localisation, Oman exerce une influence notable sur la sécurité maritime internationale. En dehors du Golfe, il exploite également des infrastructures clés comme le port de Duqm, ouvert sur la mer d’Oman, qui peut servir de base logistique et de redéploiement en cas de crise dans le détroit d’Ormuz.

Sur le plan politique, Mascate adopte une approche équilibrée. Tout en maintenant des relations pragmatiques avec l’Iran, le sultanat entretient également des liens stratégiques avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

Cet équilibre permet à Oman de conserver la confiance des différentes parties dans un environnement régional polarisé, et de jouer un rôle de canal de communication entre acteurs opposés.

Par ailleurs, au nord d’Oman, la province de Musandam, qui s’étend jusqu’au détroit d’Ormuz, est séparée du reste du territoire omanais par l’émirat de Fujairah, aux Émirats arabes unis.

Un oléoduc stratégique, l’oléoduc de brut d’Abou Dhabi (ADCOP), relie les installations terrestres de Habshan au port de Fujairah, sur la côte du golfe d’Oman. Sa capacité est estimée entre 1,5 et 1,8 million de barils par jour.

- Capacité militaire d’Oman

Le sultanat d’Oman, qui entretient des relations sécuritaires solides avec les États-Unis et le Royaume-Uni, dispose d’une armée professionnelle équipée de systèmes modernes d’origine occidentale.

Contrairement à d’autres pays de la région, Oman privilégie un modèle de défense axé sur une force réduite mais professionnelle, destinée à assurer la stabilité interne et la protection des frontières, plutôt qu’une armée de grande envergure orientée vers l’offensive.

Les forces armées omanaises, comprenant les composantes terrestre, aérienne, navale ainsi que la garde du sultan, comptent entre 40 000 et 50 000 personnels.

L’armée de terre constitue l’élément central, avec des chars modernes tels que les Challenger-2 et M60, ainsi que des unités d’infanterie mécanisée.

L’armée de l’air est équipée d’avions de combat modernes comme les F-16 et les Eurofighter Typhoon, offrant des capacités de défense aérienne et de frappes de précision.

La marine omanaise, quant à elle, joue un rôle stratégique en raison de l’accès du pays au détroit d’Ormuz et à la mer d’Oman. Axée sur la sécurité côtière et la protection des voies maritimes, elle est considérée comme efficace dans la défense navale de proximité.

- Une neutralité au service de la médiation

Membre du Conseil de coopération du Golfe, Oman maintient depuis des années une position de neutralité, notamment dans la guerre civile au Yémen. Il a également conservé cette posture dans le conflit opposant, à partir du 28 février, les États-Unis et Israël à l’Iran.

Cette position permet à Mascate de jouer un rôle de médiateur, tant au niveau régional qu’international, en facilitant le dialogue et en contribuant à la désescalade des tensions.

Oman a ainsi servi d’intermédiaire entre le gouvernement yéménite et les Houthis soutenus par l’Iran, contribuant à plusieurs accords visant à limiter l’escalade du conflit.

Le sultanat a également joué un rôle clé dans les négociations ayant conduit à l’accord nucléaire de 2015 entre les États-Unis et l’Iran, et a poursuivi ses efforts de médiation, notamment en 2025 et en février 2026, sans parvenir à un accord.

Avant même les tensions récentes, Mascate œuvrait déjà à rapprocher l’Iran des pays du Golfe.

Dans ce cadre, le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr bin Hamad al-Busaidi, a appelé, lors d’une conférence à Bahreïn, à intégrer l’Iran dans un cadre régional de sécurité globale.

Il a estimé que l’isolement de Téhéran n’était ni viable ni efficace face à des défis communs tels que la sécurité maritime, le changement climatique ou la lutte contre les trafics.

- Présence militaire américaine à Oman

Selon des sources ouvertes, les États-Unis ne disposent pas d’une présence militaire massive à Oman. Leur dispositif se limite à des unités symboliques, ainsi qu’à des dépôts d’armes et de munitions.

L’île de Masirah, située dans la mer d’Oman au sud du pays, abrite un aéroport militaire utilisé depuis les années 1930 par les forces britanniques, puis par les forces américaines.

Depuis 2009, les États-Unis utilisent également cette base comme site de stockage militaire. Une entreprise américaine y assure des missions liées à la formation, au soutien logistique, au renseignement, au soutien aérien, aux opérations d’urgence et à la maintenance des équipements militaires.

*Traduit du turc par Sanaa Amir