New Delhi accueille les MAE américain, japonais, australien et indien pour des discussions du Quad

Les chefs de la diplomatie des États-Unis, du Japon, de l’Australie et de l’Inde se réunissent mardi à New Delhi dans le cadre du Dialogue quadrilatéral sur la sécurité, communément appelé le Quad.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio, la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong, le ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi ainsi que le ministre indien des Affaires extérieures S. Jaishankar doivent échanger sur le renforcement de la « coopération du Quad dans les domaines prioritaires » et examiner « les progrès des initiatives en cours », selon le ministère indien des Affaires étrangères.

Le ministère a précisé que les ministres aborderont également les récents développements dans la région indo-pacifique ainsi que d’autres questions internationales d’intérêt commun.

Des responsables indiens ont indiqué que l’énergie, la sécurité maritime et la stabilité régionale figureraient parmi les principaux sujets à l’ordre du jour.

Le Quad, partenariat réunissant les États-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon, a été créé en 2007. La réunion de New Delhi intervient dans un contexte marqué par la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Le gouvernement indien a souligné que le Quad rassemble quatre pays « engagés à agir comme une force au service du bien mondial et à soutenir un Indo-Pacifique ouvert, libre, inclusif, prospère et résilient ».

Le dernier sommet des dirigeants du Quad s’est tenu aux États-Unis en 2024.

Marco Rubio, arrivé en Inde la semaine dernière pour une première visite officielle de quatre jours, a affirmé que Washington entendait « relancer » le Quad.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore