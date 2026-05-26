Le Premier ministre israélien affirme que l’armée opère avec « d’importantes forces au sol » au Liban

Netanyahu affirme qu’Israël intensifie ses attaques au Liban malgré le cessez-le-feu Le Premier ministre israélien affirme que l’armée opère avec « d’importantes forces au sol » au Liban

AA / Istanbul / Khaled Yousef

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré mardi qu’Israël élargissait ses attaques militaires au Liban avec « d’importantes forces terrestres sur le terrain », malgré le cessez-le-feu annoncé par les États-Unis et en vigueur jusqu’au début du mois de juillet.

Benjamin Netanyahu a tenu ces propos à l’ouverture d’une réunion du cabinet de sécurité israélien, selon un communiqué de son bureau.

« Nous approfondissons nos opérations au Liban, et l’armée israélienne opère avec d’importantes forces terrestres et contrôle des zones stratégiques », a-t-il déclaré, sans préciser les lieux concernés.

Il a également affirmé que l’armée « renforçait la ceinture de sécurité » afin de protéger les localités du nord d’Israël.

L’armée israélienne continue de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé par la suite par les États-Unis jusqu’au début du mois de juillet.

Selon des responsables libanais, les attaques israéliennes ont fait près de 3 200 morts, plus de 9 600 blessés et déplacé plus de 1,6 million de personnes depuis le début du mois de mars.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani