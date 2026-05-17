Moyen-Orient : les États-Unis poseraient cinq conditions pour un accord avec l’Iran

Les États-Unis ont présenté cinq conditions clés en vue d’un accord avec Iran, parmi lesquelles le maintien d’« une seule installation nucléaire iranienne autorisée à rester opérationnelle », a rapporté dimanche l’agence iranienne semi-officielle Fars News Agency.

Selon cette source, les quatre autres exigences américaines comprennent le refus de verser toute compensation ou réparation à l’Iran, le transfert vers les États-Unis de 400 kilogrammes d’uranium iranien, le maintien du gel de 75 % des avoirs iraniens à l’étranger, ainsi que la condition d’un arrêt de la guerre sur tous les fronts lié à l’issue des négociations.

De son côté, Téhéran exigerait notamment la fin des hostilités sur l’ensemble des fronts, y compris au Liban, la levée des sanctions, le déblocage des avoirs iraniens gelés, des compensations pour les dommages causés par la guerre, ainsi que la « reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d’Ormuz », selon la même source.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées en février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Téhéran avait riposté par des frappes visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, tout en fermant le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu était entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’avaient pas permis d’aboutir à un accord durable. Le président américain Donald Trump avait ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zouıgmore