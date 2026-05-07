« Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités pour sécuriser le trafic maritime », affirme la ministre déléguée aux Armées Alice Rufo

Moyen-Orient : La France « prête » à escorter des navires à Ormuz, le Charles de Gaulle déployé « en mer Rouge » « Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités pour sécuriser le trafic maritime », affirme la ministre déléguée aux Armées Alice Rufo

La France a confirmé jeudi le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en mer Rouge, dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient et de menaces croissantes sur la navigation dans le détroit d’Ormuz.

Intervenant sur BFMTV-RMC, la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, a indiqué que le bâtiment français avait quitté la Méditerranée orientale pour rejoindre le sud de la mer Rouge.

Un « prépositionnement » stratégique en mer Rouge

« Pour le moment, le porte-avions passe Suez et il est en mer Rouge. C’est un prépositionnement », a déclaré Alice Rufo.

Selon la ministre, le Charles de Gaulle était jusqu’à présent mobilisé en Méditerranée orientale dans le cadre d’une mission de « réassurance » auprès des alliés de la France. « Le fait de passer le canal de Suez et d’aller en mer Rouge, c’est un signal très fort de nos disponibilités à agir pour que la liberté de circulation dans le détroit d’Ormuz puisse reprendre », a-t-elle expliqué.

Elle a également insisté sur la nécessité pour Paris de « porter une initiative » et de « poser ses exigences aux belligérants », estimant que les conséquences du conflit affectaient directement la France, notamment à travers la hausse des prix des carburants. « Nous ne sommes pas belligérants, mais on subit », a-t-elle ajouté.

Paris prêt à escorter des navires dans le détroit d’Ormuz

La ministre déléguée aux Armées a par ailleurs affirmé que la France était prête à participer à des opérations d’escorte maritime afin de sécuriser le trafic commercial dans le détroit d’Ormuz.

« Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités pour permettre, sans être belligérants, de sécuriser le trafic », a déclaré Alice Rufo.

Selon elle, la sécurisation de cette voie maritime stratégique est essentielle pour restaurer la confiance des armateurs et des compagnies d’assurance. « On sait que pour sécuriser le trafic maritime, il faut redonner de la confiance aux armateurs et aux compagnies d’assurance », a-t-elle souligné.

Un navire de CMA CGM touché dans le détroit d’Ormuz

Réagissant à l’attaque ayant visé un navire du groupe CMA CGM dans le détroit d’Ormuz, Alice Rufo a insisté sur le fait que « ce n’est pas la France qui a été visée ».

« Ce n’est pas la France qui a été visée, mais ce n’en est pas moins grave. Cela démontre que la situation est extrêmement grave et tendue », a-t-elle déclaré, tout en réaffirmant que Paris « n’est pas belligérant ».

La ministre a également indiqué ne pas savoir « à quel point il y avait une escorte matérialisée américaine » autour du porte-conteneurs au moment de l’incident. Elle a rappelé que le président américain Donald Trump avait annoncé un projet d’escorte maritime qui aurait finalement été abandonné. « On voit bien que la situation n’est pas claire », a-t-elle estimé.

L’enquête sur la mort de soldats français au Liban « avance »

Alice Rufo est également revenue sur l’enquête liée à la mort de deux soldats français engagés au sein de la FINUL au Liban.

La ministre a affirmé que les investigations « avancent », sans pouvoir fournir davantage de détails à ce stade. Elle a néanmoins indiqué qu’il s’agissait « de toute évidence d’une action du Hezbollah ».

« Le gouvernement libanais a pris des engagements en la matière, on a évidemment une exigence forte sur ce sujet et j’ajoute que les Nations unies aussi », a-t-elle conclu.