« Un accord est à portée de main », a déclaré Barrot au sujet de l'Iran, ajoutant que « rien ne peut justifier la poursuite des opérations militaires et l’occupation prolongée d’Israël dans la profondeur du territoire libanais »

Moyen-Orient : la France appelle à un accord entre Washington et Téhéran et réclame un cessez-le-feu au Liban « Un accord est à portée de main », a déclaré Barrot au sujet de l'Iran, ajoutant que « rien ne peut justifier la poursuite des opérations militaires et l’occupation prolongée d’Israël dans la profondeur du territoire libanais »

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a estimé mardi qu’un accord entre l’Iran et les États-Unis était « à portée de main », appelant les deux parties à « tout faire pour le conclure », tout en réclamant un cessez-le-feu au Liban et la fin de l’occupation prolongée d’Israël dans le sud du pays.

Invité de l’émission Les 4 Vérités sur France 2, le chef de la diplomatie française a jugé que « la situation est insoutenable » et qu’elle « ne fait que des perdants », évoquant les conséquences économiques et sécuritaires des tensions régionales.

« Un accord est à portée de main, l’Iran et les États-Unis doivent désormais tout faire pour le conclure », a déclaré Jean-Noël Barrot.

Le chef de la diplomatie française a affirmé que la France subissait « de plein fouet les conséquences d’une guerre qu’elle n’a pas choisie », soulignant l’impact des tensions sur le commerce maritime international et les approvisionnements énergétiques.

Paris appelle notamment à la réouverture du détroit d’Ormuz afin de permettre la reprise normale du trafic maritime et du transport des hydrocarbures, des engrais et des marchandises.

« Nous appelons les deux parties à se mettre d’accord pour que ce détroit puisse rouvrir, que la circulation maritime puisse reprendre et que la circulation des hydrocarbures, mais aussi des engrais, puisse retrouver son cours normal », a-t-il ajouté.

« Rien ne peut justifier la poursuite des opérations militaires et l’occupation prolongée d’Israël dans la profondeur du territoire libanais », a estimé Jean-Noël Barrot, interrogé également sur la situation au Liban.

Depuis l’entrée en guerre du Hezbollah, l’armée israélienne mène dans le sud du Liban son incursion militaire la plus profonde depuis l’an 2000.

« C’est la raison pour laquelle nous avons appelé à un cessez-le-feu », a affirmé le ministre français.

Jean-Noël Barrot a également exhorté Israël et le Hezbollah à « cesser de s’attaquer » mutuellement afin de préserver « le dialogue qui s’est engagé pour la première fois depuis longtemps entre le gouvernement israélien et libanais ».

Les déclarations du ministre interviennent alors que les efforts diplomatiques se poursuivent sur plusieurs fronts au Moyen-Orient, dans un contexte de fortes tensions régionales.

Jean-Noël Barrot, a annoncé, dans ce cadre, dimanche, avoir demandé la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée aux opérations militaires israéliennes au Liban.

Ces évolutions interviennent alors que depuis le 2 mars, Israël mène une vaste campagne militaire au Liban qui a fait 3 371 morts et 10 129 blessés, selon les chiffres officiels libanais.

Le conflit a également provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes, d’après les autorités libanaises.

Parallèlement, des efforts de médiation menés par le Pakistan se poursuivent pour tenter de mettre fin au conflit déclenché par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril avant d’être prolongé pour une durée indéterminée par le président américain Donald Trump.