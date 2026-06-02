L’ambassade de Russie en France a demandé aux autorités françaises de fournir des explications détaillées sur les circonstances de cette détention et prend des mesures pour protéger les ressortissants russes membres de l’équipage

Moscou dénonce la détention d’un navire par la France en haute mer L’ambassade de Russie en France a demandé aux autorités françaises de fournir des explications détaillées sur les circonstances de cette détention et prend des mesures pour protéger les ressortissants russes membres de l’équipage

La Russie a dénoncé mardi la détention du navire Tagor par les forces militaires françaises, soutenues par le Royaume-Uni, en haute mer au large de la Bretagne, qualifiant cette opération de violation du droit international.

Dans un commentaire publié par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, Moscou a indiqué que le navire, parti du port russe de Mourmansk à destination du Cameroun avec une cargaison quasi inexistante, avait été intercepté le 31 mai à environ 400 milles nautiques à l’ouest de la Bretagne sous prétexte qu’il naviguait sous un faux pavillon.

Selon Zakharova, l’ambassade de Russie en France a demandé aux autorités françaises de fournir des explications détaillées sur les circonstances de cette détention et prend des mesures pour protéger les ressortissants russes membres de l’équipage.

La diplomate russe a rejeté l’argument invoqué par Paris, fondé sur l’article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, qui autorise l’inspection d’un navire en haute mer dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il est soupçonné d’être sans nationalité.

« Le pouvoir de détourner de force un navire de la haute mer et de l’escorter vers un port du pays du navire de guerre n’est prévu par aucun traité international », a affirmé Zakharova.

La porte-parole a également critiqué les références du président français Emmanuel Macron aux sanctions que le Tagor aurait enfreintes, estimant que seules les sanctions approuvées par le Conseil de sécurité de l’ONU peuvent être considérées comme internationales.

Elle a qualifié les mesures restrictives unilatérales adoptées par les pays européens d’« illégales » et accusé Paris et Londres de réinterpréter les normes internationales à leur avantage.

Zakharova a enfin averti que toute remise en cause de la liberté de navigation en haute mer pourrait avoir des conséquences pour le commerce maritime mondial.

La réaction russe intervient au lendemain de l'annonce du président français Emmanuel Macron, qui a indiqué que la Marine nationale avait arraisonné le Tagor dans l'océan Atlantique avec le soutien de plusieurs partenaires, dont le Royaume-Uni. Paris affirme que le navire faisait l'objet de sanctions internationales et que l'opération a été menée conformément au droit maritime international. Le chef de l'État français a également accusé certains navires liés à la Russie de contourner les sanctions occidentales et de contribuer au financement de la guerre en Ukraine.

