Le Kremlin estime que la guerre pourrait cesser dès que Kiev prendra les « décisions nécessaires », tandis que la Russie annonce la reprise de son « opération militaire spéciale » après l’expiration du cessez-le-feu proposé par Donald Trump

Moscou affirme que le conflit en Ukraine pourrait prendre fin « à tout moment » Le Kremlin estime que la guerre pourrait cesser dès que Kiev prendra les « décisions nécessaires », tandis que la Russie annonce la reprise de son « opération militaire spéciale » après l’expiration du cessez-le-feu proposé par Donald Trump

AA / Istanbul

Le Kremlin a affirmé ce mardi que le conflit en Ukraine pourrait « prendre fin à tout moment » si Keiv prenait « les décisions nécessaires », au lendemain de l’expiration d’un cessez-le-feu de trois jours proposé par le président américain Donald Trump.

« Kiev est parfaitement conscient des décisions qui doivent être prises », a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d’un briefing relayé par les autorités russes.

Le responsable russe a indiqué que « le cessez-le-feu humanitaire a pris fin » et que « l’opération militaire spéciale se poursuit », reprenant la terminologie employée par Moscou pour désigner son offensive en Ukraine lancée en février 2022.

Interrogé sur une éventuelle rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, Dmitri Peskov a estimé qu’un tel entretien pourrait se tenir « à Moscou ou ailleurs ».

Selon lui, une rencontre n’aurait toutefois de sens que lorsque le processus de règlement sera « totalement finalisé », ajoutant qu’« un important travail préparatoire » restait à accomplir.

Dimanche, le conseiller diplomatique du Kremlin Iouri Ouchakov avait affirmé qu’aucun règlement du conflit ne serait possible si l’Ukraine ne retirait pas ses forces du Donbass, région de l’est de l’Ukraine partiellement contrôlée par la Russie.

Depuis le début de la guerre en février 2022, Moscou et Kiev ont participé à plusieurs cycles de négociations, notamment sous médiation américaine au début de l’année 2026, sans parvenir à un accord en raison de divergences persistantes sur les questions territoriales.

*Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy