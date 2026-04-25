-En Türkiye, où il avait évolué plusieurs saisons, plusieurs clubs ont rapidement réagi

Michael Eneramo, ancien joueur de Beşiktaş, décède à 40 ans d’un arrêt cardiaque -En Türkiye, où il avait évolué plusieurs saisons, plusieurs clubs ont rapidement réagi

AA/Ankara



L’ancien international nigérian Michael Eneramo est décédé vendredi à l’âge de 40 ans d’un arrêt cardiaque survenu en plein match amical à Kaduna, dans le nord du Nigeria.

Selon la Fédération nigériane de football (NFF), l’attaquant s’est effondré environ cinq minutes après le début de la seconde mi-temps lors d’une rencontre amicale locale à Ungwan Yelwa.

Malgré une tentative de réanimation sur le terrain et son transfert à l’hôpital, il a été déclaré mort à son arrivée.

Surnommé « Al Dababa » (le Tank), Michael Eneramo avait connu la plus grande partie de sa carrière en Afrique du Nord et en Türkiye. Il avait notamment remporté cinq titres de champion de Tunisie avec l’Espérance Sportive de Tunis (EST), ainsi qu’un titre de champion d’Algérie avec l’USM Alger.

Il avait également évolué en Süper Lig turque sous les couleurs de Beşiktaş, Sivasspor, İstanbul Başakşehir, Karabükspor et Manisaspor.

International nigérian à 10 reprises entre 2009 et 2011 (3 buts), il avait participé à plusieurs matchs avec les Super Eagles, dont une rencontre contre la France en 2009.

Retraité depuis 2018, il dirigeait un centre de formation de football dans son pays.

Marié et père de famille, Michael Eneramo laisse derrière lui une épouse et des enfants.

La NFF a décrit sa disparition comme « dévastatrice ».

« Je suis à court de mots. Je prie seulement pour que Dieu lui accorde le repos éternel et donne à ses proches et à la famille du football nigérian la force de supporter cette perte », a déclaré son secrétaire général, Mohammed Sanusi.

Des arrangements funéraires devraient être annoncés dans les prochains jours par la famille.

L’enterrement devrait se dérouler à Kaduna, sa ville natale.

En Türkiye, où il avait évolué plusieurs saisons, plusieurs clubs ont rapidement réagi.

Galatasaray et Beşiktaş ont publié des communiqués officiels de condoléances.

Galatasaray a déclaré être « attristé d’apprendre le décès de Michael Eneramo, qui a joué pour plusieurs clubs en Süper Lig turque » et a présenté ses condoléances à sa famille, à ses amis et à la Fédération du Nigeria.

Beşiktaş s’est dit « profondément attristé » et a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du défunt.