La FIFA et le Mexique envisagent d'implanter un centre d'entraînement pour l'équipe nationale iranienne près de la frontière nord-ouest du Mexique

Mexique: l’équipe iranienne sera hébergée à Tijuana pendant le Mondial, annonce la présidente Claudia Sheinbaum La FIFA et le Mexique envisagent d'implanter un centre d'entraînement pour l'équipe nationale iranienne près de la frontière nord-ouest du Mexique

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé lundi que des discussions étaient en cours pour que l’équipe nationale iranienne de football séjourne à Tijuana durant la Coupe du monde et se déplace depuis le Mexique pour disputer ses trois matchs aux États-Unis.

Lors d’une conférence de presse au Palais national à Mexico, Sheinbaum a indiqué que des responsables de la FIFA avaient contacté son administration afin de soutenir le séjour de l’équipe iranienne au Mexique et de la relocaliser depuis sa base actuelle à Tucson, en Arizona, bien que ses rencontres soient prévues aux États-Unis.

« Les États-Unis ne souhaitent pas que l’équipe iranienne passe la nuit sur leur territoire… Ils nous ont donc demandé si elle pouvait séjourner au Mexique », a expliqué Sheinbaum. « Nous avons répondu oui, aucun problème, nous n’y voyons absolument aucun inconvénient. »

La Coupe du monde, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, se déroule dans un contexte international instable, Washington étant engagé dans plusieurs conflits, notamment avec l’Iran depuis le 28 février.

La FIFA a contacté la représentante mexicaine chargée de l’organisation du Mondial, Gabriela Cuevas, ainsi que le ministère mexicain du Tourisme. Les modalités logistiques pour assurer les déplacements des joueurs iraniens entre les deux pays n’ont pas encore été finalisées.

« Ils arriveraient au Mexique et voyageraient depuis ici. C’est ce que la FIFA nous a indiqué : si nous acceptions qu’ils passent la nuit au Mexique, et nous avons répondu oui, sans aucun problème », a conclu Sheinbaum.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani