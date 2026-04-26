Marché pétrolier mondial : plusieurs mois de rééquilibrage après le blocage d’Ormuz, selon un responsable russe

Le vice-Premier ministre russe, Alexander Novak, a déclaré dimanche qu’il faudrait probablement plusieurs mois au marché pétrolier pour retrouver son niveau antérieur, même en cas de réouverture du détroit d’Ormuz.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe VGTRK, il a estimé que la crise au Moyen-Orient avait provoqué une importante pénurie mondiale d’approvisionnement énergétique, difficile à compenser à court terme.

« La crise est très profonde un très grand nombre de barils de pétrole n’ont pas atteint le marché durant cette période, et un grand nombre de navires se sont accumulés dans le détroit d’Ormuz. Par conséquent, il faudra du temps pour rééquilibrer et revenir au niveau précédent. Selon nous, cela prendra plusieurs mois », a-t-il déclaré.

Depuis le conflit Etats-Unis-Israël lancé le 28 février, Téhéran a maintenu son contrôle sur le détroit d’Ormuz, perturbant les flux énergétiques mondiaux, principalement vers l’Asie.



Le conflit est actuellement en pause et des efforts sont en cours pour parvenir à une fin durable des hostilités.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir