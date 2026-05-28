Les participants ont appelé à mettre fin à l’impunité d’Israël et à appliquer les décisions des juridictions internationales

Manifestation à Paris contre le « génocide à Gaza » et pour des sanctions contre Israël Les participants ont appelé à mettre fin à l’impunité d’Israël et à appliquer les décisions des juridictions internationales

Des manifestants se sont rassemblés jeudi place Jules Joffrin, dans le 18e arrondissement de Paris, à l’appel du collectif EuroPalestine pour dénoncer le « génocide à Gaza » et réclamer des sanctions contre Israël.

Les participants ont brandi des drapeaux palestiniens, des portraits de Palestiniens tués à Gaza ainsi que des pancartes appelant au boycott d’Israël et de plusieurs entreprises accusées de soutenir l’effort de guerre israélien.

Le député Aymeric Caron a participé au rassemblement aux côtés de militants de la cause palestinienne venus dénoncer la poursuite des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza.

Les participants ont scandé des slogans en faveur de la Palestine et appelé les autorités françaises à prendre des mesures contre Israël, estimant que les condamnations diplomatiques demeurent insuffisantes face à la situation à Gaza.

Plusieurs interventions ont également dénoncé le blocus imposé à l’enclave palestinienne, la destruction d’infrastructures civiles et les difficultés d’accès à l’aide humanitaire.

Les organisateurs ont accusé les gouvernements occidentaux de continuer à soutenir Israël malgré les procédures judiciaires internationales en cours.

Cette mobilisation intervient alors que la Cour internationale de justice (CIJ) examine la plainte déposée par l’Afrique du Sud accusant Israël de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza. La juridiction de l’ONU a déjà ordonné plusieurs mesures conservatoires et jugé plausible le risque de génocide, tout en exigeant qu’Israël facilite l’acheminement de l’aide humanitaire et protège la population civile palestinienne.

La Cour pénale internationale (CPI) a, pour sa part, émis des mandats d’arrêt contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans le cadre de la guerre à Gaza, notamment l'utilisation de la famine comme arme de guerre.

Depuis octobre 2023, les opérations militaires israéliennes ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts palestiniens dans la bande de Gaza. Les femmes et les enfants représentent une part majoritaire des victimes recensées.

Des agences des Nations unies, des experts indépendants mandatés par l’ONU ainsi que plusieurs organisations internationales de défense des droits humains, parmi lesquelles Amnesty International, Human Rights Watch et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), ont dénoncé à de multiples reprises des violations graves du droit international humanitaire, des attaques contre des civils, des déplacements forcés de population ainsi que l’utilisation de la faim comme méthode de guerre.

Les organisateurs du rassemblement ont affirmé vouloir poursuivre les mobilisations dans les prochaines semaines afin de maintenir la pression sur les autorités françaises et européennes et obtenir des mesures concrètes contre Israël.

