Malte : élections législatives anticipées le 30 mai, annonce le Premier ministre

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Le Premier ministre maltais Robert Abela a annoncé ce lundi la tenue d’élections législatives anticipées le 30 mai, dans le but d’obtenir un nouveau mandat.

« À la lumière des réalités mondiales actuelles et des défis à venir, notre pays a besoin d’un mandat renouvelé pour avancer avec stabilité. Je recommanderai à la présidente Myriam Spiteri Debono la dissolution du Parlement en vue d’élections générales le 30 mai », a écrit Robert Abela sur le réseau social américain X.

Dans une allocution télévisée distincte, il a présenté cette décision comme nécessaire pour garantir la stabilité et la continuité, évoquant une « situation internationale extraordinaire » nécessitant un leadership politique fort sur le plan national, selon le média Malta Today.

Il a déclaré que le pays avait besoin d’un « gouvernement élu, doté d’un nouveau mandat, entièrement concentré sur les besoins du pays », soulignant que les mois à venir seraient déterminants au regard des défis actuels.

Robert Abela a ajouté que son Parti travailliste ferait campagne sur un programme de cinq ans axé sur l’amélioration de la qualité de vie, promettant un plan « réalisable, bien étudié et responsable », sans entrer dans une surenchère politique.

Ce scrutin marquera les 26es élections générales à Malte depuis l’instauration de l’autonomie interne en 1921.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy