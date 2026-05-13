« Les groupes armés terroristes seront traqués jusque dans leurs derniers retranchements sur toute l’étendue du territoire national », rassure l'État-major général des armées.

Mali : l’armée annonce la destruction d’une base de groupes armés terroristes près de Siby « Les groupes armés terroristes seront traqués jusque dans leurs derniers retranchements sur toute l’étendue du territoire national », rassure l'État-major général des armées.

AA / Bamako / Amarana Maiga

L’armée malienne a annoncé mercredi avoir détruit une base de groupes armés terroristes dans la zone de Kénibaoulé, à l’ouest de Siby, lors d’opérations de surveillance du territoire menées par les Forces armées maliennes (FAMa).

Dans un communiqué consulté par Anadolu, l’État-Major Général des Armées indique que la base a été détectée « à la sortie sud de la forêt de Kénibaoulé » grâce à des moyens aériens ayant permis d’observer « plusieurs combattants accompagnés de motos et de matériels dissimulés sous les arbres ».

Selon la même source, après une phase d’observation, « plusieurs séries de frappes » ont été conduites avec succès, entraînant « la destruction complète de la base terroriste ».

L’armée précise également qu’après la dispersion de survivants présumés, une opération de filature a été menée.

Les individus suivis se seraient ensuite regroupés sous un arbre, où « une nouvelle frappe de précision » a été exécutée avec succès.

Le Chef d’État-Major Général des Armées a salué « la détermination et l’engagement sans faille » des FAMa dans la défense du territoire national.

« Les groupes armés terroristes seront traqués jusque dans leurs derniers retranchements sur toute l’étendue du territoire national », souligne le communiqué.

Pour rappel, au centre du pays, dans la région de Bandiagara, la situation sécuritaire s’est fortement dégradée ces derniers jours avec plusieurs attaques armées contre des villages et des communes rurales.

Le 12 mai, des hommes armés ont attaqué la commune de Kendié. Les assaillants ont pillé presque tous les commerces de la localité et sont repartis avec des marchandises et du matériel transportés sur trois tricycles. Aucun mort n’a été signalé, mais les dégâts matériels sont importants.

Cette attaque survient après des violences beaucoup plus meurtrières dans plusieurs villages de la région. La semaine précédente, les localités de Gomossogou et Kori-Kori ont été attaquées simultanément par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales et administratives, ces attaques ont fait plus de cinquante morts ainsi que plusieurs blessés.

Le gouverneur de la région, Olivier Diassana, a condamné des attaques qualifiées de « terroristes », « lâches » et « barbares ».

Après ces événements, des membres du gouvernement de Transition se sont rendus à Nangabanou Tembely pour apporter le soutien des autorités aux populations touchées. Les responsables locaux ont demandé un renforcement de la sécurité dans la région.

Le gouvernement malien a annoncé une aide humanitaire comprenant 25 tonnes de riz, 25 tonnes de mil et 20 millions de francs CFA pour les victimes. Les Forces de défense et de sécurité poursuivent actuellement des opérations pour retrouver les auteurs des attaques.