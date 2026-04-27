Une offensive coordonnée a permis à la coalition de groupes armés de reprendre le contrôle de Kidal

Mali: l’AES dénonce un "complot monstrueux" après des attaques meurtrières ayant coûté la vie au ministre de la Défense Une offensive coordonnée a permis à la coalition de groupes armés de reprendre le contrôle de Kidal

AA / Bamako / Amarana Maiga

La Confédération des États du Sahel (AES) a dénoncé, dimanche, un « complot monstrueux » après une série d’attaques terroristes coordonnées ayant visé plusieurs sites au Mali le 25 avril 2026, et qui ont notamment coûté la vie au ministre d’État chargé de la Défense.

Dans un communiqué, l’organisation régionale affirme que « la coordination des attaques, les cibles visées […] ainsi que la logistique et les armes utilisées » témoignent d’« actions planifiées et coordonnées de longue date », visant à « semer la terreur au sein des populations civiles innocentes ».

Selon la même source, « la persistance de ces agressions barbares et inhumaines porte la signature d’un complot monstrueux soutenu par des ennemis de la lutte de libération du Sahel ».

Les autorités maliennes ont confirmé la mort du général de corps d’armée Sadio Camara, lors d’une attaque à la voiture piégée ayant ciblé sa résidence à Bamako.

D’après un communiqué officiel du gouvernement de transition, « un véhicule piégé conduit par un kamikaze a ciblé la résidence du ministre dans la matinée ». Le ministre aurait « engagé des échanges de tirs avec les assaillants », neutralisant certains d’entre eux avant d’être grièvement blessé. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a succombé à ses blessures, précise la même source.

L’attaque a également provoqué l’effondrement partiel de la résidence du ministre, causant d’autres pertes humaines. Une mosquée voisine a été détruite, entraînant la mort de plusieurs fidèles présents au moment des faits.

L’AES a salué « la riposte professionnelle, courageuse et déterminée » des forces armées maliennes, estimant que « le dessein macabre et les velléités de déstabilisation […] ont été mis en échec ».

Soulignant que ces actes « ignobles, lâches et barbares » ne sauraient ébranler la détermination des peuples sahéliens, l’organisation a réaffirmé « son attachement sans faille à la liberté, la souveraineté et la dignité ».

Le président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta, a présenté ses condoléances aux familles des victimes civiles et militaires, saluant la mémoire d’un « serviteur de la nation tombé dans l’exercice de ses fonctions ».

L’AES a enfin exprimé « sa solidarité totale, inconditionnelle et fraternelle » au peuple malien, tout en remerciant les partenaires ayant manifesté leur soutien après ces attaques.

Ces attaques ont été revendiquées par le Front de libération de l’Azawad (FLA) et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dirigé par Iyad Ag Ghaly. Les opérations se sont déroulées sur plusieurs fronts, notamment à Bamako, Kati, Mopti, Gao et Kidal.

Une offensive coordonnée a permis à la coalition de groupes armés de reprendre le contrôle de Kidal.

Le chef d’état-major général des armées du Mali a confirmé officiellement le retrait de l’armée de la ville, qui s’est repositionnée à Anéfis, toujours dans la région de Kidal. La même source évoque un bilan provisoire de plus de 200 terroristes neutralisés au cours de ces différentes opérations.

Dans ce contexte, une déclaration attribuée au « Corps africain », lié à la Fédération de Russie, évoque un retrait stratégique de ses unités présentes à Kidal, tout en soulignant que « la situation en République du Mali reste complexe ».

Malgré ces développements, la Confédération des États du Sahel affirme que « le dessein de déstabilisation a été mis en échec grâce à une riposte professionnelle, courageuse et déterminée » des forces maliennes, réitérant sa « volonté de poursuivre la lutte jusqu’à la libération totale ».