- Cet entretien intervient le jour même où l'Iran a annoncé la suspension de ses échanges indirects avec les États-Unis via des médiateurs, en réaction aux opérations militaires israéliennes en cours au Liban

MAE iranien : les chefs de la diplomatie iranienne et française tiennent des consultations sur la situation au Liban - Cet entretien intervient le jour même où l'Iran a annoncé la suspension de ses échanges indirects avec les États-Unis via des médiateurs, en réaction aux opérations militaires israéliennes en cours au Liban

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, s'est entretenu lundi par téléphone avec son homologue français Jean-Noël Barrot des derniers développements régionaux et de la situation au Liban, a indiqué le ministre iranien des Affaires étrangères.

Selon le communiqué, les deux responsables ont discuté et tenu des consultations sur les « agressions » israéliennes contre le Liban, ainsi que sur les conséquences de ces actions.

Le ministère français des Affaires étrangères n'a pas communiqué sur cet entretien dans l'immédiat.

Cet entretien intervient le jour même où l'Iran a annoncé la suspension de ses échanges indirects avec les États-Unis via des médiateurs, en réaction aux opérations militaires israéliennes en cours au Liban, selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

L'équipe de négociation iranienne a interrompu « les discussions et les échanges de textes via des médiateurs » jusqu'à ce que ses exigences concernant Gaza et le Liban soient satisfaites, a précisé Tasnim, citant notamment l'exigence d'un arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes et d'un retrait total d'Israël des zones qu'il occupe au Liban.

« Tant que la position de l'Iran et du front de la résistance sur ces questions ne sera pas prise en compte, il n'y aura pas de discussions », a rapporté l'agence.

Tasnim a par ailleurs indiqué que l'Iran et ses alliés auraient décidé de préparer des réponses aux attaques israéliennes et d'envisager l'ouverture de nouveaux fronts.

La veille, le chef de la diplomatie française avait qualifié d'« extrêmement préoccupantes » les opérations militaires israéliennes au Liban, et réclamé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

« Rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires au Liban et son occupation de plus en plus profonde du territoire libanais », avait déclaré Barrot sur BFMTV dimanche, estimant qu'Israël commettait « une grave erreur ».

Le ministre français avait également appelé l'Iran et les États-Unis à parvenir à un accord pour réduire les tensions, jugeant la situation « insoutenable ». Il avait par ailleurs évoqué un projet de mission visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, dont la planification serait « avancée », des discussions étant en cours avec Téhéran et Washington.

Rappel

Les tensions régionales ont explosé le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, l'Iran a riposté par des salves de drones et de missiles qui ont frappé des cibles à travers la région alors qu'il fermait le détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n'ont pas réussi à produire un accord durable. Trump a par la suite prolongé la trêve indéfiniment tout en maintenant un blocus sur les navires se rendant vers ou en provenance des ports iraniens par cette voie navigable stratégique.

Attaques d'Israël au Liban et cessez-le-feu

L'armée israélienne avait lancé d'intenses frappes aériennes sur le Liban le 2 mars, occupant de nombreuses localités dans le sud du pays.

Le gouvernement libanais a annoncé durant cette période que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays avait dépassé le million.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, dans une déclaration faite le 24 avril, que le cessez-le-feu temporaire de 10 jours entre le Liban et Israël, entré en vigueur le 17 avril, avait été prolongé de trois semaines supplémentaires.

À l'issue du troisième cycle de pourparlers qui s'est tenu les 14 et 15 mai entre le Liban et Israël sous la médiation des États-Unis, il a été décidé de prolonger le cessez-le-feu de 45 jours à compter du 17 mai et de tenir un quatrième cycle de négociations début juin.

Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses attaques et ses démolitions de maisons dans le sud du Liban, tandis que le Hezbollah mène des attaques contre les troupes israéliennes au motif qu'elles violent la trêve.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait également déclaré le 25 mai avoir donné pour instruction à l'armée d'intensifier les attaques contre le Liban.