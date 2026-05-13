Le Chef de l’État malgache est en déplacement au Congo

Madagascar : Le Président Randrianirina annonce le début des concertations nationales au mois de juin Le Chef de l’État malgache est en déplacement au Congo

AA / Antananarivo / Sandra Rabearisoa

Initialement prévues au cours de ce mois de Mai, les concertations nationales à Madagascar débuteront le 3 juin prochain, selon le Président de la Refondation, Michaël Randrianirina.



Le Chef de l’État malgache a fait une déclaration dans le cadre de sa rencontre avec le Président de la République du Congo, Denis Sassou – Ngessou, ce mercredi 13 mai.



Randrianirina effectue une visite au Congo au lendemain de sa participation au sommet « Africa Forward » à Nairobi, au Kenya.



D’après ses déclarations, ces concertations nationales vont s’étendre sur environ trois mois et verront la participation de différents acteurs comme les acteurs politiques, les citoyens, les militaires, les entrepreneurs, entre autres.



L’élaboration d’une nouvelle Constitution pour la mise en place de la 5ème République, la préparation d’un référendum constitutionnel ainsi que l’organisation des élections présidentielles devraient normalement être au cœur de ces concertations nationales.



Le Chef de l’État rappelle que plusieurs étapes ont déjà été franchies dans le processus de Refondation de Madagascar, dont la recomposition de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) qui est en charge de la refonte de la liste électorale.



« Nous envisageons d’organiser les élections vers la fin de l’année 2027 », assure le Président de la transition. Pour sa part, le Président congolais Denis Sassou – Ngessou a déclaré le soutien de son pays au processus de Refondation à Madagascar.



Le Colonel Michaël Randrianirina est officiellement au pouvoir depuis le 17 octobre 2025, suite aux manifestation de la Gen Z au mois de septembre 2025 qui a conduit à la chute du régime du Président Andry Rajoelina. Il assure la fonction de Président de la Refondation de Madagascar aux côtés de quatre autres officiers de l’Armée ayant le statut de Hauts conseillers.