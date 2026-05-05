Le président français réaffirme le soutien de Paris à Abou Dhabi et appelle à la réouverture du détroit d’Ormuz

Macron juge « inacceptables » les frappes iraniennes contre des infrastructures civiles aux Émirats arabes unis Le président français réaffirme le soutien de Paris à Abou Dhabi et appelle à la réouverture du détroit d’Ormuz

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé mardi les frappes iraniennes visant des infrastructures civiles aux Émirats arabes unis, les qualifiant d’« injustifiées et inacceptables », tout en réaffirmant le soutien de Paris à ses alliés du Golfe face à l’escalade régionale.

Dans un message publié dans la nuit de lundi à mardi sur le réseau social américain X, le chef de l’État français a condamné « les frappes iraniennes aujourd’hui contre des infrastructures civiles émiriennes », estimant qu’elles constituent une nouvelle aggravation du conflit en cours au Moyen-Orient.

« Comme elle l’a fait depuis le début du conflit, la France continuera de soutenir ses alliés aux Émirats et dans la région pour la défense de leur territoire », a affirmé Emmanuel Macron, alors que les autorités émiriennes ont signalé lundi les premières attaques iraniennes d’ampleur contre leur territoire depuis plus d’un mois, menées à l’aide de drones et de missiles de croisière.

Le président français a également plaidé pour une issue diplomatique fondée sur « la réouverture du détroit d’Ormuz à la libre circulation » ainsi que sur « un accord robuste apportant les garanties de sécurité nécessaires aux pays de la région ». Selon lui, une solution durable passe aussi par la prise en compte des menaces que Paris attribue à Téhéran sur les plans nucléaire, balistique et de ses activités régionales de déstabilisation.

Cette nouvelle prise de position intervient au moment où les tensions s’intensifient autour du détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce énergétique mondial, après la reprise des attaques iraniennes contre des intérêts émiratis et la multiplication des appels occidentaux à sécuriser la navigation dans la zone.

