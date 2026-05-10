Macron dément le déploiement franco-britannique et défend la mission ad hoc multilatérale sur le détroit d'Ormuz - « Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique », a déclaré Macron

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Le Président Emmanuel Macron a réaffirmé dimanche la position de la France concernant le détroit d'Ormuz, déniant l'existence d'un déploiement militaire français ou franco-britannique dans la région, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Président kényan William Ruto.

« Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique », a déclaré Macron.

Le Président français a précisé qu'il a « pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle, les frégates qui l'accompagnent ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval vers au-delà du détroit de Bab-el-Mandeb » et donc de passer « de Méditerranée orientale à la proximité ». Il a souligné : « Il n'a jamais été question d'un déploiement mais on se tient prêts ».

Macron a réaffirmé l'objectif central de la France : « Liberté de navigation. Mettre fin à tout blocus d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Refuser quelques péages d'où qu'ils viennent et permettre la liberté de navigation ».

Le Président a souligné l'impact régional du blocage : « Le continent africain tout entier est victime aujourd'hui du blocus depuis des mois d'Hormuz ».

Répondant aux déclarations affirmant une intervention militaire pour rouvrir le détroit, Macron a affirmé : « nous n'avons jamais envisagé, je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour rouvrir Ormuz. Ça n'a jamais été l'option de la France ».

« Nous avons bâti missions ad hoc copilotées avec les Britanniques qui a rassemblé 50 pays et organisations internationales pour permettre de manière concertée avec l'Iran et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les Etats-Unis, d'assurer dès que les conditions le permettront, la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises ».

Macron a appelé au « calme et la responsabilité ». « Je pense qu'il y a beaucoup trop d'escalades langagières qui conduisent toujours aux escalades physiques. Et les plus vulnérables de la planète en sont les premières victimes ».

Le Président français a positionné la France comme acteur de stabilisation : « retour au calme, priorité à la réouverture pacifique et concertée d'Hormuz, reprise de discussions responsables sur les questions nucléaires et balistiques dans un cadre adapté et la France est là pour fournir des solutions de manière respectueuse et dans le cadre du droit international ».

Cette clarification intervient après les avertissements du vice-ministre iranien des Affaires étrangères et juridiques, Kazem Gharibabadi, qui a menacé que la présence de navires français et britanniques au détroit d'Ormuz serait « confrontée à une réponse décisive et immédiate » des forces armées iraniennes. Gharibabadi avait dénoncé le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle et l'engagement britannique d'envoyer un navire de guerre vers la mer Rouge, les qualifiant d'« escalade de la crise » et de « militarisation d'une voie d'eau vitale ».



Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran le 28 février. L'Iran a riposté en frappant des cibles en Israël ainsi que dans plusieurs pays de la région abritant des bases américaines.

Des efforts diplomatiques pour une réouverture complète de la voie d'eau stratégique qui transporte un cinquième du pétrole et du gaz mondiaux, et pour prévenir un retour au conflit, sont actuellement en cours.