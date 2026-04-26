« L’attaque armée visant hier soir le président des États-Unis est inacceptable. La violence n’a jamais sa place en démocratie », souligne également le président français dans un message publié sur X

Macron apporte son « soutien » à Trump, après les tirs survenus lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche « L’attaque armée visant hier soir le président des États-Unis est inacceptable. La violence n’a jamais sa place en démocratie », souligne également le président français dans un message publié sur X

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé ce dimanche une attaque « inacceptable » et apporté « tout » son « soutien » au président américain Donald Trump, après des tirs survenus lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche.

Dans un message publié sur la plateforme X, le chef de l’État français a affirmé que « la violence n’a jamais sa place en démocratie ».

« J’adresse à Donald Trump tout mon soutien », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient au lendemain d’une fusillade ayant conduit à l’évacuation du président américain et de la Première dame, Melania Trump, de l’événement annuel organisé au Washington Hilton.

Selon plusieurs médias, le suspect a été identifié comme Cole Thomas Allen, 31 ans, actuellement en garde à vue.

Lors d’une conférence de presse, la maire de Washington D.C., Muriel Bowser, a déclaré que le tireur avait forcé un point de contrôle des services secrets dans le hall de l’hôtel.

De son côté, Donald Trump a précisé que le suspect était « armé de plusieurs armes », ajoutant qu’un agent avait été touché par balle.

Le chef de la police par intérim du Metropolitan Police Department, Jeff Carroll, a indiqué que le suspect était en possession d’un fusil de chasse, d’une arme de poing et de plusieurs couteaux.

Selon les premières informations, il s’agirait d’un client de l’hôtel.

Le responsable a précisé qu’aucun mobile ne pouvait être avancé « à ce stade ».

La procureure du district de Columbia, Jeanine Pirro, a indiqué que le suspect faisait l’objet de deux chefs d’inculpation.

« L’accusé comparaîtra lundi devant un tribunal fédéral de district », a-t-elle ajouté.