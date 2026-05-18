- Il n'a pas été précisé dans l'immédiat si ces engins ont été interceptés

Médias iraniens : Les systèmes de défense antiaérienne activés près de l'île de Qeshm en raison de micro-drones - Il n'a pas été précisé dans l'immédiat si ces engins ont été interceptés

AA / Téhéran / Tolga Akbaba

Les systèmes de défense antiaérienne iraniens situés sur l'île de Qeshm, à proximité du détroit d'Ormuz, auraient été activés, a rapporté l'agence semi-officielle Tasnim.

Selon l'agence, les systèmes de défense antiaérienne ont été mis en alerte près de l'île de Qeshm.

Ainsi, les systèmes de défense antiaérienne iraniens sont entrés en action suite à la détection de la présence de micro-drones aux abords de l'île de Qeshm.

Alors qu'il n'a pas été précisé dans l'immédiat si ces engins ont été interceptés, le vice-gouverneur de la province d'Hormozgan, Ahmed Nefisi, a déclaré que la situation était sous contrôle et que les forces armées iraniennes étaient en état d'alerte.

Les hostilités dans la région se sont intensifiées après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes conjointes contre l'Iran le 28 février. En réponse, Téhéran a mené des frappes de représailles contre Israël et d'autres pays de la région abritant des actifs américains.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh