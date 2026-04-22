- Avi Golan, surnommé « l’homme aux mille visages », a escroqué des centaines de personnes dans plusieurs pays, selon la chaîne 12 hébraïque, tandis qu’aucun commentaire officiel n’a été immédiatement émis par Rabat

Médias hébreux : le Maroc arrête un escroc israélien recherché à l’international - Avi Golan, surnommé « l’homme aux mille visages », a escroqué des centaines de personnes dans plusieurs pays, selon la chaîne 12 hébraïque, tandis qu’aucun commentaire officiel n’a été immédiatement émis par Rabat

AA / Jérusalem / Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout

Les services de sécurité marocains ont arrêté un ressortissant israélien nommé Avi Golan (70 ans), considéré au niveau international comme l’un des escrocs transnationaux les plus dangereux et recherché par Interpol, selon des médias hébreux.

La chaîne 12 a rapporté mardi qu’une unité d’élite de la police marocaine avait mené il y a quelques jours une descente nocturne dans une villa de luxe où résidait Golan, « l’escroc aux mille visages », sous une fausse identité, celle de Yair Bipert.

Selon les mêmes sources, l’opération a été menée dans le cadre d’une coordination sécuritaire visant à mettre fin à la cavale de l’homme, après des années de fuite et de dissimulation dans plusieurs pays, dont le Japon, le Mexique et l’Allemagne.

Golan, qui a déjà purgé environ 35 ans de prison en Israël pour près de 100 affaires pénales, est accusé d’avoir escroqué des centaines de victimes et détourné des sommes considérables en usurpant l’identité d’hommes d’affaires et de milliardaires internationaux.

Toujours selon la chaîne, il aurait fraudé des citoyens au Brésil, en Équateur et en Argentine en utilisant de fausses identités. Dans d’autres cas, il se présentait comme un millionnaire australien à la recherche de descendants de colons espagnols.

Des sources au sein de la communauté juive au Maroc ont indiqué qu’il ciblait ses victimes en présentant de faux documents bancaires, prétendant disposer d’une immense fortune pour financer son train de vie luxueux à Marrakech.

Après son arrestation, Golan a été transféré de Marrakech vers la prison centrale de Rabat, en attendant l’ouverture des procédures d’extradition.

Aucune réaction officielle n’a été immédiatement publiée par les autorités marocaines, mais la chaîne a indiqué que celles-ci sont en contact avec leurs homologues en Israël et en Allemagne afin de finaliser les procédures judiciaires pour qu’il réponde des accusations portées contre lui dans ces pays.

*Traduit de l'arabe par Wafae El Baghouani