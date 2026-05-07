« toute négociation concernant la réouverture complète du détroit d'Ormuz nécessite la levée du blocus maritime imposé par les États-Unis », affirme le président iranien

Lors d'un entretien avec Macron, Pezeshkian conditionne la réouverture du détroit d'Ormuz à la levée du blocus américain « toute négociation concernant la réouverture complète du détroit d'Ormuz nécessite la levée du blocus maritime imposé par les États-Unis », affirme le président iranien

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Le président iranien Massoud Pezeshkian a conditionné la réouverture complète du détroit d'Ormuz à la levée du blocus maritime imposé par les États-Unis, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, mercredi soir, a rapporté la présidence iranienne.

Selon le communiqué officiel, les deux dirigeants ont échangé sur les derniers développements régionaux, le processus de négociation sur le nucléaire et la situation sécuritaire dans le détroit d'Ormuz.

Les violations du cessez-le-feu au Liban

Tout en saluant l'approche française axée sur le dialogue diplomatique, le président Pezeshkian a vivement critiqué les actions d'Israël, l'accusant de violations répétées du cessez-le-feu au Liban.

« Ce régime n'a en aucun cas respecté les engagements du cessez-le-feu », a-t-il déclaré, soulignant que dans ces circonstances, il est naturel que la Résistance islamique du Liban agisse pour « la défense de son pays et de son peuple » face à l'inaction de la communauté internationale.



Abordant les expériences de négociations antérieures, le chef de l'État iranien a fustigé les « obstructions répétées » des États-Unis.



Accusant Washington de « piraterie maritime » et de violation du droit international par le blocus et le détournement de navires iraniens, en affirmant que « toute négociation concernant la réouverture complète du détroit d'Ormuz nécessite la levée du blocus maritime imposé par les États-Unis. »



Concernant la reprise des pourparlers sous médiation pakistanaise, l'Iran s'est dit prêt à poursuivre la voie diplomatique, à condition d'obtenir des garanties contre la répétition d'actes hostiles et sous réserve du respect des cadres par la partie américaine.

De son côté, Macron a lié le retour au calme dans le détroit aux négociations en cours sur le nucléaire iranien, le balistique et la situation régionale. « Toutes les parties doivent lever le blocus du Détroit, sans délai et sans conditions », a écrit le président français, précisant avoir invité son homologue iranien à « saisir l'opportunité » d'une sécurisation de cette artère vitale pour le commerce mondial.

Depuis le début de la guerre initiée par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, Téhéran a maintenu le contrôle du détroit d'Ormuz. Cette situation a été suivie de l'imposition d'un blocus naval américain le 13 avril, affectant l'approvisionnement énergétique mondial, principalement à travers l'Asie.

Washington et Téhéran ont tenu des pourparlers dans la capitale pakistanaise, Islamabad, mais ont échoué à trouver un accord pour mettre un terme au conflit.

Ces négociations sont intervenues après la conclusion, le 8 avril, d'un cessez-le-feu de deux semaines sous l'égide du Pakistan, trêve qui a ultérieurement été prolongée par le président américain Donald Trump.

Bien que des efforts soient en cours pour organiser un nouveau cycle de pourparlers, le détroit d'Ormuz, le blocus américain des ports iraniens et la question de l'uranium enrichi de l'Iran figureraient parmi les principaux points d'achoppement.