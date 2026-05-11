Le ministre des Affaires étrangères condamne des « comportements irrespectueux et des insultes contre les valeurs sacrées »

L'Italie fustige les attaques « inacceptables et trop nombreuses » d'Israël contre les chrétiens Le ministre des Affaires étrangères condamne des « comportements irrespectueux et des insultes contre les valeurs sacrées »

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a condamné ce qu'il a qualifié de violences « inacceptables » perpétrées par Israël contre les chrétiens au Moyen-Orient.

S'exprimant à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, Tajani a déclaré que les attaques et les actes d'intimidation visant les chrétiens au Liban, en Israël et en Cisjordanie occupée étaient devenus « beaucoup trop nombreux ».

Interrogé sur les incidents violents et les insultes dirigés contre les chrétiens et les valeurs chrétiennes au Moyen-Orient par l'armée israélienne et les occupants illégaux, Tajani a affirmé : « J'ai condamné les violences contre les chrétiens au Liban, en Israël et en Cisjordanie. Ces incidents sont beaucoup trop nombreux et inacceptables. Cela inclut également les comportements irrespectueux et les insultes contre les valeurs sacrées qui heurtent la sensibilité des catholiques. Personne ne doit penser avoir le droit d'insulter les croyances d'autrui. »

Le ministre italien a ajouté qu'aucune discussion n'avait eu lieu lors de la réunion concernant les propositions visant à imposer des sanctions aux ministres israéliens d'extrême droite.

Concernant la guerre en Ukraine, Tajani a souligné que l'Europe devrait jouer un rôle central dans tout futur accord de paix avec la Russie.

« Sans l'Europe, un accord de paix avec Moscou ne peut être conclu », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que l'Union européenne avait fourni un soutien massif à la défense de l'Ukraine, imposé des sanctions à la Russie et qu'elle préparait un nouveau train de mesures.

Tajani a également suggéré qu'un allègement des sanctions pourrait, à terme, s'inscrire dans le cadre d'un processus de paix, affirmant que l'Europe devait être impliquée « dans la phase finale » des négociations.

Plus tôt dans la journée, il avait rejeté les suggestions du président russe Vladimir Poutine selon lesquelles l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder pourrait agir en tant que médiateur dans d'éventuelles discussions entre l'UE et la Russie.

Tajani a précisé que tout négociateur représentant l'UE serait choisi par le bloc lui-même, et non par Moscou.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh