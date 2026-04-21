« D'autres initiatives possibles seront discutées lors de la prochaine réunion ministérielle le 11 mai », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani

L'Italie affirme que la proposition de suspension de l'accord commercial de l'UE avec Israël est mise de côté « D'autres initiatives possibles seront discutées lors de la prochaine réunion ministérielle le 11 mai », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani

Le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré mardi qu'une proposition visant à suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne (UE) et Israël a été mise de côté, ajoutant que les membres de l'UE discuteraient d'alternatives le mois prochain.

S'adressant aux journalistes en marge de la réunion du Conseil des affaires étrangères de l'UE à Luxembourg, Antonio Tajani a déclaré que la proposition de suspendre l'accord commercial avec Israël en raison de la situation à Gaza avait été définitivement écartée.

« D'autres initiatives possibles seront discutées lors de la prochaine réunion ministérielle le 11 mai, et nous les évaluerons », a-t-il affirmé, cité par l'agence de presse italienne ANSA.

Rappelant que son pays a récemment suspendu la confirmation automatique du mémorandum de défense avec Israël, il a souligné que l'Italie exerçait des pressions.

Il a toutefois ajouté : « Cela doit viser le gouvernement, et non la population civile. »

« Nous avons une position différente de celle de l'Espagne, car la leur ne semble pas être la bonne voie à suivre. Notre position est identique à celle de l'Allemagne », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Cette déclaration intervient alors que les pays européens sont divisés sur les relations commerciales avec Israël. L'Espagne et l'Irlande ont fait pression en faveur de cette suspension, tandis que d'autres pays, dont l'Allemagne, avaient exprimé leur opposition à cette idée.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh