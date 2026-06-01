- Le ministre des Affaires étrangères Araghchi exhorte Islamabad à soutenir les efforts de désescalade et à aider à préserver la trêve au Liban, alors que l'Iran suspend ses échanges indirects avec les États-Unis

L'Iran sollicite l'aide du Pakistan pour apaiser les tensions face aux violations israéliennes du cessez-le-feu au Liban - Le ministre des Affaires étrangères Araghchi exhorte Islamabad à soutenir les efforts de désescalade et à aider à préserver la trêve au Liban, alors que l'Iran suspend ses échanges indirects avec les États-Unis

AA / Istanbul



L'Iran a demandé au Pakistan de continuer à jouer un rôle diplomatique pour contribuer à la réduction des tensions régionales et soutenir les efforts visant à maintenir le cessez-le-feu au Liban, selon un communiqué publié depuis Islamabad à l'issue de pourparlers entre les chefs de la diplomatie des deux pays.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a exprimé sa vive inquiétude face aux récents développements, notamment les violations israéliennes du cessez-le-feu au Liban et les plans prêtés à Israël concernant d'éventuelles attaques dans certains quartiers de Beyrouth.



Araghchi a salué le rôle constructif du Pakistan dans la diplomatie régionale et a demandé à Islamabad de continuer à user de ses bons offices pour faciliter la désescalade.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Ishaq Dar, a fait part de sa préoccupation face à la situation et a souligné l'importance de pérenniser le cessez-le-feu afin d'éviter une rupture des ententes existantes. Les deux parties ont convenu de rester en contact étroit.

Cette initiative diplomatique intervient alors que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran cherchait à conclure un accord avec Washington, se disant convaincu que les négociations en cours pourraient aboutir à un résultat positif. Cependant, l'Iran aurait suspendu les échanges indirects et la transmission de messages avec les États-Unis par l'intermédiaire de médiateurs, en signe de protestation contre la poursuite des opérations militaires israéliennes au Liban.

Selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim, Téhéran a interrompu les pourparlers via des intermédiaires jusqu'à ce qu'il soit répondu à ses exigences concernant Gaza et le Liban, incluant la fin des opérations militaires israéliennes et un retrait des zones occupées au Liban. Les responsables iraniens ont averti que la poursuite des hostilités risquait de provoquer une nouvelle escalade à travers la région.