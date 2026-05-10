Selon l'agence, la phase actuelle se concentrera sur la question de la fin de la guerre dans la région

L'Iran remet au Pakistan sa réponse à la proposition américaine pour mettre fin à la guerre Selon l'agence, la phase actuelle se concentrera sur la question de la fin de la guerre dans la région

AA / Téhéran



L'agence de presse officielle iranienne « IRNA » a annoncé que Téhéran a remis sa réponse au médiateur pakistanais concernant le projet proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre.

Selon l'agence, la phase actuelle se concentrera sur la question de la fin de la guerre dans la région.

Les États-Unis et Israël ont déclenché une guerre contre l'Iran le 28 février, à laquelle cette dernière a riposté en lançant des attaques contre Israël et contre ce qu'elle a affirmé être des sites et des intérêts américains dans les pays de la région, avant que Washington et Téhéran n'annoncent, le 8 avril dernier, une trêve temporaire sous médiation pakistanaise.

Le 11 avril, le Pakistan a accueilli un cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, mais les deux parties ne sont pas parvenues à un accord pour mettre fin à la guerre.



Par la suite, le président américain Donald Trump a annoncé la prolongation de la trêve pour une durée indéterminée.

* Traduit de l'arabe par Mariem Njeh