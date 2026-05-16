L'Iran prévoit un nouveau mécanisme pour facturer des droits de transit dans le détroit d'Ormuz, selon un député iranien

L'Iran a élaboré un mécanisme pour réguler le trafic maritime à travers un itinéraire désigné dans le détroit d'Ormuz et facturera des frais « pour les services spécialisés » fournis dans le cadre de ce système, a déclaré samedi un haut responsable parlementaire.

« Dans ce processus, seuls les navires commerciaux et les parties coopérant avec l'Iran en bénéficieront », a écrit Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, sur le réseau social américain X.

Soulignant que Téhéran dévoilerait ce plan sous peu, Azizi a ajouté : « Cet itinéraire restera fermé aux opérateurs du soi-disant "projet liberté" ».

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran le 28 février, déclenchant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre les alliés des États-Unis dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril suite à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n'ont pas abouti à un accord durable. Depuis le 13 avril, les États-Unis imposent un blocus naval ciblant le trafic maritime iranien dans le détroit.

Le président américain Donald Trump a également annoncé le « Projet Liberté » début mai, promettant d'escorter les navires à travers le détroit d'Ormuz, malgré l'insistance de l'Iran sur le fait que tout transit par cette voie navigable stratégique nécessite son approbation préalable. Il a cependant annoncé par la suite une suspension de cette initiative.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh