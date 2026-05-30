L'Iran a averti samedi que tout navire militaire tentant d'interférer dans la gestion du détroit d'Ormuz ou de perturber le trafic maritime serait ciblé par les forces armées du pays.

Selon le radiodiffuseur d'État iranien IRIB, la déclaration a été émise par le quartier général central Khatam al-Anbiya de l'Iran, le plus haut commandement militaire interarmées du pays qui coordonne les opérations entre les forces armées et le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Le quartier général a déclaré que la gestion de cette voie d'eau stratégique est contrôlée « avec une autorité totale » par les forces armées de la République islamique d'Iran.

Il a précisé que tous les navires commerciaux, bateaux et pétroliers sont tenus de transiter par des routes désignées et d'obtenir l'autorisation de la marine du CGRI.

Le communiqué prévient que toute violation de la réglementation pourrait mettre la sécurité des navires en grave danger.

Il a également mis en garde les navires militaires étrangers contre toute interférence dans la gestion par l'Iran du détroit d'Ormuz ou toute perturbation de la navigation dans cette voie d'eau.

« Toute tentative de navires militaires d'interférer dans la gestion du détroit d'Ormuz ou de perturber la navigation sera ciblée par les forces armées de la République islamique d'Iran », indique le communiqué.

Le détroit d'Ormuz, situé entre l'Iran et l'Oman, est l'un des points de passage maritimes les plus importants au monde, acheminant une part significative des cargaisons mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Plus tôt samedi, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a rejeté l'affirmation de l'Iran selon laquelle il contrôle le détroit d'Ormuz, déclarant : « Ils veulent dire qu'ils contrôlent le détroit, mais c'est nous qui le contrôlons. » Il a ajouté que les développements en coulisses et le déroulement des négociations montrent que les États-Unis maintiennent le contrôle de cette voie d'eau stratégique.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran en février. Téhéran a riposté par des frappes ciblant Israël ainsi que les alliés des États-Unis dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, puis a été prolongé par le président américain Donald Trump pour une durée indéterminée.

À la suite de l'impasse des négociations menées par l'intermédiaire d'Islamabad, les États-Unis imposent depuis le 13 avril un blocus sur les ports iraniens, y compris ceux situés le long du détroit stratégique d'Ormuz.

Les efforts de médiation se poursuivent afin de mettre un terme au conflit entre les parties.