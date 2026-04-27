L'Iran, le Qatar et l'Arabie saoudite discutent d’un cessez-le-feu avec les États-Unis

AA/Istanbul



Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a mené dimanche des entretiens téléphoniques séparés avec ses homologues qatari et saoudien.

Selon la télévision d’État iranienne, les discussions avec le cheikh Mohammed ben Abdelrahmane et le prince Fayçal ben Farhan ont porté sur les évolutions régionales ainsi que sur les efforts diplomatiques visant à instaurer un cessez-le-feu entre Téhéran et Washington.

Au cours de ces échanges, Abbas Araghchi a informé les deux ministres des initiatives diplomatiques de l’Iran visant à mettre fin au conflit et à réduire les tensions, tout en évoquant les obstacles qui freinent l’instauration d’un cessez-le-feu durable.

La même source indique que les trois parties ont souligné l’importance d’un rôle constructif des pays de la région dans la gestion des crises, insistant sur la nécessité de maintenir les canaux de communication afin de soutenir les efforts de paix et de renforcer la stabilité.

Le cheikh Mohammed a, de son côté, réaffirmé la disponibilité du Qatar à contribuer aux efforts de médiation, toujours selon la télévision.

Par ailleurs, Abbas Araghchi et le prince Fayçal ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements régionaux et sur les initiatives diplomatiques en cours pour parvenir à un cessez-le-feu.

Ces contacts interviennent alors que le chef de la diplomatie iranienne est rentré dimanche au Pakistan, après des discussions en Oman.

Il s’était rendu vendredi à Islamabad, où il avait évoqué avec des responsables pakistanais une éventuelle deuxième session de pourparlers avec Washington.

L’Iran et les États-Unis avaient déjà tenu des discussions à Islamabad il y a deux semaines, sans parvenir à un accord pour mettre fin au conflit.

Ces négociations font suite à un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan le 8 avril, prolongé par la suite par le président américain Donald Trump.

Alors que de nouveaux pourparlers sont en préparation, plusieurs points de blocage persistent, notamment le détroit d’Ormuz, le blocus américain des ports iraniens et la question de l’uranium enrichi iranien.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir