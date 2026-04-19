L'Iran empêche deux nouveaux pétroliers de transiter par le détroit d'Ormuz

L'Iran a contraint dimanche deux pétroliers à rebrousser chemin alors qu'ils tentaient de traverser le détroit d'Ormuz, déclarant que cette mesure constituait une réponse au blocus américain en cours contre les ports iraniens.

Les navires, qui battaient pavillon du Botswana et de l'Angola, ont été contraints de changer de cap et de se replier après une tentative de « transit non autorisé » par cette voie navigable stratégique, a indiqué l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

Samedi, l'Iran a annoncé qu'il renforçait son contrôle sur le détroit d'Ormuz et a averti les opérateurs maritimes que ce corridor énergétique clé était de nouveau effectivement fermé.

Les hostilités dans la région se sont intensifiées après que les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l'Iran le 28 février. En réponse, Téhéran a riposté par des frappes contre Israël et d'autres pays de la région abritant des actifs américains.

Le conflit est suspendu depuis le 8 avril, date à laquelle le Pakistan a négocié par sa médiation un cessez-le-feu de deux semaines.

Washington et Téhéran ont tenu des pourparlers au Pakistan le week-end dernier, mais les discussions se sont achevées sans accord. Les médiateurs pakistanais s'efforcent d'organiser un nouveau cycle de négociations entre les deux parties.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh