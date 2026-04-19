L'Iran dit que les politiques américaines entravent les pourparlers et ne voit aucune perspective de progrès (Médias)

Mohammad Sıo
19 Avril 2026•Mise à jour: 19 Avril 2026
AA / Istanbul / Mohammad Sio
L'Iran a déclaré dimanche que les exigences, les changements de position, le maintien du blocus naval et la rhétorique menaçante des États-Unis ont entravé les progrès des négociations, ajoutant qu'il n'y a aucun signe clair de percée dans les conditions actuelles.
Les exigences américaines sont « excessives, déraisonnables et irréalistes », a déclaré l'agence de presse publique IRNA, accusant Washington de changer d'avis à plusieurs reprises et de maintenir des « positions contradictoires » tout au long des pourparlers.
Le maintien du blocus naval constitue « une violation de l'accord de cessez-le-feu et a encore compliqué les efforts visant à faire avancer les négociations », a ajouté l'agence, soulignant que la rhétorique menaçante des États-Unis « a contribué à l'absence de progrès ».
« Dans ces conditions, il n'y a aucun signe clair de négociations fructueuses », indique le rapport.
L'Iran a également rejeté le récit des médias américains concernant les pourparlers, le décrivant comme faisant partie d'un « jeu médiatique » visant à rejeter la faute et à accroître la pression sur Téhéran.
Plus tôt, un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Anadolu que le vice-président américain J.D. Vance et les envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront au Pakistan pour un nouveau cycle de négociations avec l'Iran.
Le président américain Donald Trump a déclaré à Fox News que des réunions sont prévues mardi à Islamabad, et pourraient éventuellement se prolonger jusqu'à mercredi.
La navigation maritime à travers le détroit d'Ormuz est gravement perturbée depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février.
Washington a imposé un blocus naval à l'Iran le 13 avril.
* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh