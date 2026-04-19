Téhéran affirme que le blocus naval américain constitue une violation de l'accord de cessez-le-feu

L'Iran dit que les politiques américaines entravent les pourparlers et ne voit aucune perspective de progrès (Médias) Téhéran affirme que le blocus naval américain constitue une violation de l'accord de cessez-le-feu

AA / Istanbul / Mohammad Sio

L'Iran a déclaré dimanche que les exigences, les changements de position, le maintien du blocus naval et la rhétorique menaçante des États-Unis ont entravé les progrès des négociations, ajoutant qu'il n'y a aucun signe clair de percée dans les conditions actuelles.

Les exigences américaines sont « excessives, déraisonnables et irréalistes », a déclaré l'agence de presse publique IRNA, accusant Washington de changer d'avis à plusieurs reprises et de maintenir des « positions contradictoires » tout au long des pourparlers.

Le maintien du blocus naval constitue « une violation de l'accord de cessez-le-feu et a encore compliqué les efforts visant à faire avancer les négociations », a ajouté l'agence, soulignant que la rhétorique menaçante des États-Unis « a contribué à l'absence de progrès ».

« Dans ces conditions, il n'y a aucun signe clair de négociations fructueuses », indique le rapport.

L'Iran a également rejeté le récit des médias américains concernant les pourparlers, le décrivant comme faisant partie d'un « jeu médiatique » visant à rejeter la faute et à accroître la pression sur Téhéran.

Plus tôt, un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Anadolu que le vice-président américain J.D. Vance et les envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner se rendront au Pakistan pour un nouveau cycle de négociations avec l'Iran.

Le président américain Donald Trump a déclaré à Fox News que des réunions sont prévues mardi à Islamabad, et pourraient éventuellement se prolonger jusqu'à mercredi.

La navigation maritime à travers le détroit d'Ormuz est gravement perturbée depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février.

Washington a imposé un blocus naval à l'Iran le 13 avril.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh