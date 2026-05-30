L'Iran déclare que la Russie et la Chine bénéficieront de conditions spéciales pour le passage par le détroit d'Ormuz

Le président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, Ibrahim Azizi, a déclaré que la Russie et la Chine feraient l'objet d'un traitement spécial et bénéficieraient de conditions favorables concernant le passage par le détroit d'Ormuz.

S'exprimant auprès de l'agence de presse russe RIA, il a fait le point sur la situation dans le détroit d'Ormuz, soulignant que ce dernier revêtait une importance géopolitique particulière pour l’Iran.

« Le détroit d'Ormuz fait partie de nos eaux territoriales et de notre géographie. C'est pourquoi l'Iran a le droit de prendre la décision qu'il juge appropriée concernant le détroit. Personne ne peut contester ce droit », affirme Azizi.

Exprimant que la Russie et la Chine ont toujours soutenu l'Iran, Azizi a souligné que « les États ayant une importance stratégique pour nous, y compris la Chine et la Russie, feront l'objet d'un traitement spécial concernant le détroit d'Ormuz et continueront de bénéficier de conditions favorables. »

Azizi a par ailleurs noté que la question du retrait de l'uranium enrichi d'Iran n'a pas été abordée lors des négociations avec les États-Unis.

* Traduit du turc par Mariem Njeh