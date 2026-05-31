Aucune conclusion définitive ne doit être tirée tant que les discussions n'auront pas produit de « résultats clairs et tangibles », prévient le ministre iranien des Affaires étrangères

L'Iran affirme que les pourparlers et les échanges de messages avec les États-Unis sont toujours en cours Aucune conclusion définitive ne doit être tirée tant que les discussions n'auront pas produit de « résultats clairs et tangibles », prévient le ministre iranien des Affaires étrangères

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré dimanche que les pourparlers et les échanges de messages entre Téhéran et Washington se poursuivaient.

Dans des déclarations diffusées par la télévision d'État, Araghchi a souligné qu'aucune conclusion définitive ne devait être tirée tant que les discussions n'auraient pas produit de « résultats clairs et tangibles ».

« Tout ce qui se dit actuellement relève de la spéculation et ne doit pas être pris au sérieux », a-t-il ajouté.



Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont mené des frappes contre l'Iran en février. Téhéran avait alors riposté par des attaques ciblant Israël ainsi que des alliés des États-Unis dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les pourparlers qui ont suivi à Islamabad n'ont pas permis d'aboutir à un accord durable. Depuis lors, les deux parties ont continué d'échanger des propositions et des contre-propositions dans le but de reprendre des négociations directes et de mettre fin au conflit.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh