« Les Casques bleus continuent d’observer une vaste activité militaire israélienne dans l’ensemble de la zone d’opérations », déclare un porte-parole

Liban: l’ONU fait état d’une « activité militaire israélienne significative » « Les Casques bleus continuent d’observer une vaste activité militaire israélienne dans l’ensemble de la zone d’opérations », déclare un porte-parole

AA / Hamilton / Merve Aydogan

L’Organisation des Nations unies a signalé mercredi une « activité significative » de l’armée israélienne dans le sud du Liban, incluant des frappes aériennes, des mouvements de blindés et des bombardements à proximité de zones habitées.

Lors d’un point de presse, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) « continue d’observer une activité aérienne et terrestre importante dans sa zone d’opérations », faisant état notamment de plusieurs frappes israéliennes mardi près de différentes localités des secteurs ouest et est.

Selon les autorités libanaises, 19 personnes, dont trois enfants, ont été tuées dans ces frappes, a-t-il précisé.

Dujarric a également rapporté que les Casques bleus ont recensé 348 incidents attribués aux forces israéliennes et 23 tirs attribués au Hezbollah, avec « sept interceptions de projectiles observées » dans la zone concernée.

Il a par ailleurs indiqué que la FINUL a observé « une attaque de drone, apparemment un drone de type FPV, à environ 200 mètres du quartier général de la FINUL » dans la région de Naqoura, secteur ouest.

Le porte-parole a décrit une situation marquée par des « mouvements blindés à haute densité, de vastes travaux de génie militaire et un trafic logistique soutenu, ainsi que des tirs d’artillerie, des bombardements, des mortiers et des impacts de roquettes persistants ».

Il a enfin appelé toutes les parties à respecter l’accord de cessez-le-feu et à se conformer au droit international humanitaire.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani