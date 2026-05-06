Les attaques israéliennes contre le Liban depuis le 2 mars ont fait au moins 2 702 morts et 8 311 blessés

Liban : des frappes israéliennes font au moins 16 morts et 21 blessés, et endommagent une école malgré le cessez-le-feu Les attaques israéliennes contre le Liban depuis le 2 mars ont fait au moins 2 702 morts et 8 311 blessés

AA / Beyrouth, Istanbul

Des frappes aériennes et de drones israéliens dans le sud et l'est du Liban ont tué 16 personnes et en ont blessé 21 autres, dont des secouristes, et ont endommagé une école, ont déclaré mercredi des responsables libanais, dans ce qui constitue la dernière violation apparente en date d'un cessez-le-feu.

Deux personnes ont été tuées lors de frappes de drones sur la ville de Mefdoun, tandis que d'autres frappes aériennes ont ciblé des zones situées entre Zawtar al-Charkiya et Zawtar al-Gharbiya, a rapporté l'Agence nationale d'information (ANI) du Liban.

Quatre autres personnes ont été tuées et trois blessées dans une frappe distincte qui a touché le domicile du chef d'un conseil municipal dans la ville de Zellaya, dans l'ouest de la Bekaa, les opérations de sauvetage étant toujours en cours sur le site, a ajouté l'agence.

Une frappe israélienne a également visé une voiture entre les localités de Zawtar al-Charkiya et Mifdoun dans le sud du Liban, faisant deux morts, selon la même source.

Un drone israélien a ciblé des secouristes affiliés au Comité islamique de la santé dans la ville de Deir Kifa, blessant trois d'entre eux, qui ont été transportés vers les hôpitaux de la région, a indiqué l'ANI.

Une autre frappe aérienne israélienne sur la ville d'Aadchit, dans le district de Nabatieh, a fait un mort, selon la même source.

L'agence a également rapporté qu'une frappe israélienne sur la ville de Saksakiyeh, dans la région de Zahrani, a tué cinq personnes et en a blessé 15 autres.

Dans le district de Tyr, les équipes de la défense civile ont récupéré deux corps à la suite d'une frappe ayant ciblé un véhicule sur la route d'al-Haddathiya, près de l'école secondaire al-Siraj, entre Wadi Jilo et Tayr Debba, indique le rapport.

Des avions de combat israéliens ont également mené des frappes sur les localités de Rishknaniyah, Safad al-Battikh, Baraachit et Qallawiyeh, causant de graves dégâts à un bâtiment scolaire à Burj Qallawiyeh, a précisé l'agence.

Mardi, l'armée israélienne a mené environ 60 attaques à travers le Liban, tuant cinq personnes et en blessant d'autres dans le cadre des hostilités en cours depuis le 2 mars.

Malgré un cessez-le-feu annoncé le 17 avril et prolongé jusqu'au 17 mai, l'armée israélienne poursuit ses frappes quotidiennes au Liban et la démolition massive de maisons dans des dizaines de villages, faisant écho à des années de dévastation à Gaza.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes contre le Liban ont fait au moins 2 704 morts et 8 311 blessés, et déplacé plus de 1,6 million de personnes, soit environ un cinquième de la population, selon les derniers chiffres officiels.

Israël occupe des zones dans le sud du Liban, dont certaines sont sous son contrôle depuis des décennies et d'autres depuis la guerre de 2023-2024, et a avancé d'environ 10 kilomètres à l'intérieur de la frontière sud lors du conflit actuel.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh