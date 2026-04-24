- Washington doit accueillir jeudi la deuxième série de discussions au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban

Liban : des discussions sous médiation américaine pour prolonger le cessez-le-feu avec Israël - Washington doit accueillir jeudi la deuxième série de discussions au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban

AA/Beyrouth/Sanaa Amir

Le président libanais Joseph Aoun a indiqué jeudi que les discussions prévues à Washington avec Israël visent à prolonger le cessez-le-feu entre les deux parties.

S’exprimant lors d’une réunion du Conseil des ministres à Beyrouth, Joseph Aoun a affirmé avoir informé le président du Parlement Nabih Berri et le Premier ministre Nawaf Salam des contacts engagés pour tenter de freiner l’escalade militaire, notamment avec le président américain Donald Trump et le secrétaire d’État Marco Rubio, ainsi que des résultats de la première réunion tenue au Département d’État américain, selon un communiqué de la présidence.

Les discussions « ont porté sur le cessez-le-feu et le lancement de négociations fondées sur la fin de l’état de guerre avec Israël, son retrait des territoires occupés, le retour des prisonniers, le déploiement de l’armée libanaise à la frontière internationale et le traitement des questions en suspens liées à la ligne bleue », a-t-il précisé.

Washington doit accueillir, plus tard dans la journée de jeudi, un deuxième cycle de pourparlers au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban, dans le but de parvenir à un accord de paix.

La première session, tenue le 14 avril une première en 43 ans , avait abouti à un cessez-le-feu temporaire et à un accord pour engager des négociations directes à un stade ultérieur.

Le Liban cherche, dans ce nouveau cycle, à prolonger un cessez-le-feu de 10 jours annoncé par les États-Unis, qui expire dimanche et a été à plusieurs reprises violé par Israël, selon des responsables libanais.

« La prise de contact avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’a jamais été à mon agenda », a insisté Joseph Aoun.

Le 15 avril, le président américain Donald Trump avait déclaré que Joseph Aoun et Benjamin Netanyahu devaient s’entretenir le lendemain, sans fournir de précisions supplémentaires.

Joseph Aoun a ajouté que la réunion de jeudi à Washington vise à prolonger le cessez-le-feu, notamment en incluant l’arrêt des destructions de maisons et des attaques contre les civils, les lieux de culte, les journalistes ainsi que les secteurs médical et éducatif.

« C’est ce que l’ambassadrice du Liban aux États-Unis, Nada Moawad, portera lors de la réunion, et elle fera tout son possible pour obtenir ces conditions », a-t-il affirmé.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait 2.483 morts, 7.707 blessés et déplacé plus de 1,6 million de personnes, selon des chiffres officiels.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir