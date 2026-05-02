-Des attaques israéliennes tuent 1 personne dans le district de Tyr, 3 dans la région d’Iqlim al-Tuffah et 2 sur la route Kfardjal-Nabatieh, dans le sud du Liban, selon l’agence nationale de presse libanaise

Liban : au moins 6 morts dans de nouvelles frappes israéliennes malgré le cessez-le-feu -Des attaques israéliennes tuent 1 personne dans le district de Tyr, 3 dans la région d’Iqlim al-Tuffah et 2 sur la route Kfardjal-Nabatieh, dans le sud du Liban, selon l’agence nationale de presse libanaise

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Une nouvelle vague de frappes israéliennes dans le sud du Liban a fait au moins six morts depuis tôt samedi, sur fond de violations continues du cessez-le-feu en vigueur par Tel-Aviv.

Ainsi, un raid israélien sur la localité d’Aïn Baal, dans le district de Tyr, a tué une personne et blessé sept autres, dont trois femmes, a rapporté l’Agence nationale de presse libanaise (NNA), citant le ministère de la Santé.

Par ailleurs, une autre frappe ayant visé une habitation dans la localité de Louaizeh, dans la région d’Iqlim al-Tuffah, a fait trois morts, selon la NNA, qui précise également qu’une attaque contre un véhicule sur la route Kfardjal-Nabatieh a coûté la vie à deux autres personnes.

Dans le même temps, deux civils ont été tués et plusieurs autres blessés lors d’un raid israélien survenu « peu après minuit entre jeudi et vendredi ». Parmi les blessés figure Hussein Ali Ahmad, maire de Choukine.

L’attaque a détruit plusieurs bâtiments résidentiels et causé d’importants dégâts dans tout un quartier.

En réaction aux représailles du Hezbollah dans le contexte de la guerre avec l’Iran, Israël mène une offensive au Liban depuis le 2 mars, faisant plus de 2 600 morts et plus de 1,6 million de déplacés.

Un cessez-le-feu de dix jours entré en vigueur le 17 avril a ensuite été prolongé jusqu’au 17 mai, toutefois Israël continue de le violer quotidiennement par des frappes aériennes et des destructions d’habitations.

Il maintient également une « zone tampon » dans le sud du Liban, affirmant qu’elle vise à empêcher des attaques du Hezbollah. Une précédente trêve avait été conclue en novembre 2024.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba