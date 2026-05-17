- Le président ukrainien aborde les négociations de paix avec la Russie ainsi que la sécurité européenne lors d'un entretien téléphonique avec António Costa

L'Europe doit avoir une « voix forte » lors des pourparlers de paix avec la Russie, déclare Zelensky - Le président ukrainien aborde les négociations de paix avec la Russie ainsi que la sécurité européenne lors d'un entretien téléphonique avec António Costa

AA / Moscou / Elena Teslova

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche s'être entretenu par téléphone avec le président du Conseil européen, António Costa, pour aborder les perspectives de négociations de paix avec la Russie, la sécurité européenne et le processus d'intégration de l'Ukraine à l'UE.

Sur l'application de messagerie Telegram, Zelensky a indiqué que Costa et lui avaient discuté des récents contacts avec des dirigeants européens et des représentants américains concernant les efforts visant à mettre fin au conflit.

« Nous estimons toujours que l'Europe doit être présente dans les négociations », a affirmé Zelensky, soulignant que le continent doit disposer d'une « voix forte et d'une présence » dans ce processus, et qu'il appartient à l'Europe de déterminer qui la représentera lors des futurs pourparlers.

Le président ukrainien a ajouté que l'entretien avait également porté sur les efforts d'intégration européenne de l'Ukraine, précisant que Kiev est prêt à ouvrir les chapitres (« clusters ») de négociation avec l'Union européenne, après avoir discuté du calendrier et de la coordination nécessaire à ce sujet.

Zelensky a conclu en remerciant Costa et les dirigeants européens pour leur soutien continu envers l'Ukraine et son peuple.

Pour rappel, le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l'Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques à l'endroit de Moscou contre «​​​​​​​ cette guerre d'agression ».

La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lougansk qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à deux référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh