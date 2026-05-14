Fragilisée par une crise autour des failles de la défense aérienne lettone après plusieurs incursions de drones ukrainiens, la coalition gouvernementale a perdu sa majorité au Parlement

Lettonie: La Première ministre démissionne après une crise politique liée à des incursions de drones ukrainiens Fragilisée par une crise autour des failles de la défense aérienne lettone après plusieurs incursions de drones ukrainiens, la coalition gouvernementale a perdu sa majorité au Parlement

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La Première ministre lettone Evika Silina a annoncé ce jeudi sa démission après l’éclatement de sa coalition gouvernementale, fragilisée par une controverse autour de plusieurs incursions de drones ukrainiens sur le territoire letton.

“J’annonce ma démission du poste de Première ministre”, a déclaré la dirigeante lors d’une conférence de presse à Riga, alors que son gouvernement de centre-droit, au pouvoir depuis 2023, a perdu sa majorité au Parlement après le retrait du parti des Progressistes.

La crise politique a été déclenchée par les critiques autour de la gestion de plusieurs intrusions de drones russes et ukrainiens dans l’espace aérien letton depuis le début de la guerre en Ukraine.

Le 7 mai, deux drones ukrainiens ont franchi la frontière russe avant de s’écraser en Lettonie, probablement après un brouillage de leur système de guidage par les défenses électroniques russes, selon Kiev.

L’un des appareils a touché un site de stockage pétrolier à Rezekne, dans l’est du pays, provoquant un incendie rapidement maîtrisé par les secours. Un autre drone ukrainien s’était déjà écrasé sur le territoire letton le 25 mars.

Ces incidents n’ont fait ni victime ni dégâts majeurs, mais ils ont relancé les interrogations sur les capacités de défense aérienne de ce pays balte membre de l’Otan.

Evika Silina avait demandé la démission du ministre de la Défense, Andris Spruds, estimant que les systèmes anti-drones n’avaient pas été déployés suffisamment rapidement.

“L’incident de drone de cette semaine a clairement démontré que la direction politique du secteur de la défense n’a pas tenu sa promesse d’assurer la sécurité du ciel au-dessus de notre pays”, avait-elle déclaré.

Le ministre de la Défense, membre du parti des Progressistes, a finalement démissionné lundi, mais sa formation a accusé la cheffe du gouvernement de l’avoir utilisé comme “fusible” politique avant de retirer son soutien à la coalition.

Avec le départ des neuf députés progressistes, le gouvernement Silina ne disposait plus que de 41 sièges sur 100 au Parlement, contre 47 pour l’opposition.

Dans ce contexte, la Lettonie et la Lituanie ont appelé l’Otan à renforcer les dispositifs de défense aérienne dans les États baltes, alors que plusieurs drones russes et ukrainiens se sont déjà écrasés dans la région depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022.

À la suite d’un entretien avec le président letton Edgars Rinkevics, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé l’envoi d’experts ukrainiens en Lettonie afin d’aider Riga à renforcer la protection de son espace aérien.

Kiev souhaite également signer avec la Lettonie un accord de coopération baptisé “Drone Deal”, destiné à développer un système de défense aérienne multicouche contre différentes menaces aériennes.

