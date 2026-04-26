Les ministres des Affaires étrangères iranien et français discutent des développements régionaux

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et son homologue français, Jean-Noël Barrot, ont échangé leurs points de vue sur les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre.

Selon le compte officiel Telegram du ministère iranien des Affaires étrangères, Araghchi et Barrot se sont entretenus par téléphone.

Au cours de cet échange, Araghchi a informé son homologue français des initiatives diplomatiques engagées pour mettre fin à la guerre « imposée » à l’Iran, ainsi que des discussions en cours autour d’un cessez-le-feu.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie iranienne a souligné l’importance d’un rôle constructif des pays européens pour parvenir à la fin du conflit.

De son côté, Barrot a indiqué que son pays accueillait favorablement les efforts diplomatiques en cours visant à mettre fin à la guerre et à instaurer un cessez-le-feu.



Un cessez-le-feu en vigueur entre les États-Unis et l'Iran

Un premier cycle de discussions s’était tenu à Islamabad il y a deux semaines, sans aboutir à un accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février et qui s’est étendu à l’ensemble du Moyen-Orient. Ces pourparlers faisaient suite à un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan le 8 avril, prolongé par la suite par le président américain Donald Trump.

Dans le même temps, Donald Trump a annoncé samedi avoir annulé un déplacement prévu au Pakistan de l’envoyé spécial Steve Witkoff et du conseiller Jared Kushner.

« J’ai informé mes équipes il y a peu, alors qu’elles se préparaient à partir, et j’ai dit : “Non, vous ne ferez pas un vol de 18 heures pour vous rendre là-bas. Nous avons toutes les cartes en main. Ils peuvent nous appeler à tout moment, mais vous n’allez plus effectuer de longs déplacements pour discuter sans résultat” », a déclaré Donald Trump à Fox News lors d’un entretien téléphonique.

Pour sa part, l’Iran a refusé d’engager des discussions directes avec les États-Unis, précisant que ses observations seraient transmises via le Pakistan.

Enfin, parmi les principaux points de blocage figurent le détroit d’Ormuz, le blocus américain des ports iraniens ainsi que la question de l’uranium enrichi de l’Iran.