À l’aéroport d’Istanbul, un accueil officiel a eu lieu en présence de responsables politiques turcs

Les militants de la Flottille mondiale Sumud ont été accueillis à l’aéroport d’Istanbul À l’aéroport d’Istanbul, un accueil officiel a eu lieu en présence de responsables politiques turcs

AA/Istanbul



Les militants de la Flottille Sumud sont arrivés en Türkiye après avoir été interceptés par Israël en haute mer lors d’une mission d’aide vers Gaza. Leur retour a été organisé par trois vols spéciaux de la compagnie aérienne Turkish Airlines.

À l’aéroport d’Istanbul, un accueil officiel a eu lieu en présence de responsables politiques turcs. Plusieurs activistes ont été pris en charge à leur arrivée, certains présentant des blessures et des signes d’épuisement selon les témoignages recueillis.

Les autorités turques dénoncent une interception en eaux internationales et présentent l’opération comme une mission humanitaire visant à acheminer de l’aide vers Gaza.

L’épisode s’inscrit dans un contexte de fortes tensions internationales autour de Gaza et des opérations d’aide maritime vers l’enclave palestinienne.

Les activistes de la Flottille mondiale Sumud, interceptés en mer par les forces israéliennes alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza, ont finalement été rapatriés vers la Türkiye après plusieurs jours de détention.

Détenus d’abord dans la prison de Ketziot, dans le désert du Néguev, ils ont été transférés vers l’aéroport Ramon pour leur expulsion. Plus de 420 participants, dont 78 ressortissants turcs, ont embarqué à bord de trois vols spéciaux opérés par Turkish Airlines, sous coordination du ministère turc des Affaires étrangères.

Le premier avion a quitté Israël en direction d’Istanbul dans la journée, marquant le début du retour progressif des activistes. Leur arrivée à Istanbul est intervenue dans la soirée, dans un climat de soulagement après plusieurs jours de détention et d’incertitude.

L’opération de rapatriement intervient après l’interception de la flottille de 50 bateaux, en eaux internationales, suscitant des tensions diplomatiques entre Ankara et Tel-Aviv.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir