Les médias iraniens annoncent qu'un drone a été abattu dans le golfe Persique

Il a été rapporté que l'Iran a abattu un drone dans la région du golfe Persique en utilisant un nouveau système de défense aérienne.

Selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars, l'Iran a abattu un drone dans le golfe Persique.

Il a été précisé que les débris du drone neutralisé sont tombés dans le golfe Persique.

Il a été affirmé que l'Iran a abattu le drone en question à l'aide d'un nouveau système de défense.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran en février. Téhéran a riposté par des frappes visant Israël, ainsi que des alliés des États-Unis dans le Golfe, accompagnées de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise et a ensuite été prolongé indéfiniment par Trump. Washington et Téhéran ont également tenu de rares pourparlers directs dans la capitale pakistanaise, Islamabad, les 11 et 12 avril, mais ne sont pas parvenus à un accord.